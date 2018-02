Lahev bublinek se k svátku zamilovaných skvěle hodí. Jak se ale nespálit při jejím výběru?

Nejsou bubliny jako bubliny

V obchodech najdete šumivých vín opravdu široký výběr. Jak se v nich ale vyznat? Předně je třeba říci, že i když máme tendenci označovat šampaňským prakticky všechna „vína s bublinkami“, pravé francouzské šampaňské je jen jedno. Tímto titulem se totiž mohou pyšnit pouze vína pocházející z francouzské oblasti Champagne-Ardenne. Ostatní šumivá vína, i když jsou vyráběna podobným postupem, patří mezi sekty (ostatně na jejich etiketě slovo šampaňské či Champagne nenajdete).

Při slavnostních příležitostech se spíše vyhýbejte vínům perlivým (někdy označovaná jako sycená nebo impregnovaná). I když v nich rovněž najdete bublinky, byly do vína dodány později a jedná se o oxid uhličitý (podobně jako v limonádách). Bublinky v sektu a šampaňském vznikají přirozeně, během procesu kvašení, což samozřejmě ovlivňuje kvalitu a chuť vína.

1. Moët & Chandon Brut Impérial, 0,75 l, od 849 Kč

2. Vacuvin Elegant, nerez, od 699 Kč

3. Lanson Rosé Label Brut, 0,75 l, od 951 Kč

4. Bohemia Sekt Demi, dřevěný box, 3 l, od 1 138 Kč

5. Veuve Clicquot Brut, 0,75 l, od 948 Kč

6. Moët Chandon Ice Imperial, 0,75 l, od 1 030 Kč

Jak vybírat

Jak již bylo řečeno, nejdůležitější informací, kterou najdete na etiketě, je typ šumivého vína, jež kupujete. Dalším kritériem, které většina lidí při nákupu sektu či šampaňského zohledňuje, je obsah cukru v nápoji, tedy jak je víno sladké.

U šumivých vín se setkáte s přívlastky brut (označuje velmi suché víno), sec (suché), demi sec (polosuché), demi doux (polosladké víno) a doux (sladké). V Česku patří k nejoblíbenějším demi sec, nicméně milovníci vína nedají dopustit na kvalitní šumivá vína s přívlastkem sec či brut.

V posledních letech se nabídka šumivých vín rozrostla, také co se barvy týče. Vedle bílých vín stoupá oblíbenost růžových sektů a šampaňských.

1. Bottega Gold Glera Spumante Brut, 0,75 l, od 448 Kč

2. VacuVin, chladicí návlek na sekt, motiv Platinum, od 395 Kč

3. Louis Girardot Brut, 0,75 l, od 414 Kč

4. Martini Asti, 0,75 l, od 187 Kč

5. Bohemia Sekt La Fleur Demi Sec, 0,75 l, od 135 Kč

6. Tobias Pehle, Ulrike Ehrlacher: Lexikon Šumivá vína. Šampaňské & spol., od 19 Kč

Pro požitek z chuti

Abyste si mohli šumivé víno opravdu vychutnat, vyplatí se vědět, jak ho podávat. Nejprve je třeba nápoj správně vychladit, a to na 6 až 8 stupňů Celsia. Ačkoli spousta lidí šumivé víno otevírá tak, aby zátka vyletěla s hlasitým „prásknutím“, znalci vína takový postup nedoporučují. Jednak při něm přijdete o část bublinek, jednak často i o nějaké to víno. Sekt či šampaňské by se měly otevírat pomalu, opatrně, přičemž zátku uvolňujeme otáčením lahve, nikoli „špuntu“ samotného.

Šumivé víno patří do úzkých, vysokých skleniček (tzv. flétna) a naléváme ho opatrně po stěně sklenky, abychom neztratili bublinky. Po nalití lahev se zbytkem vína uložte do chladicího obalu či chladiče s ledem, aby nápoj nezteplal.

