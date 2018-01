Autoservis, v němž Bani-Haniová pracuje, také sama řídí. Je to navíc jeden z prvních autoservisů v zemi, který je určen výhradně zákazníkům ženského pohlaví. Chtěla prý vytvořit prostor, kde si ženy mohou nechat opravit svá auta, aniž by musely být nutně doprovázeny mužskými příbuznými.

V okolí se často setkává s nepochopením, hlavu si s tím však neláme. Naopak se snaží všeobecně zastávaný názor, že některá povolání jsou výhradně mužská a některá naopak výhradně ženská, lidem vyvracet.

„Hodně lidí mi tvrdilo, že práce v autoservisu je jenom pro muže. Já ale říkám, že není nic, co by mohli vykonávat pouze muži, nebo jenom ženy. Naopak by spolu měli spolupracovat. Když si v dílně nevím rady, zeptám se muže, na tom není nic špatného,“ řekla agentuře Reuters.

Ženám chce zajistit práci



„Lidé mě tlačili k tomu, abych pracovala v oblasti kosmetiky nebo krejčovství, na mě je to však příliš tradiční. Trh je tím navíc přesycen. Autoservis jsem chtěla otevřít jednak proto, že tu práci miluju, jednak proto, že jsem chtěla vyjít vstříc ženám, které se trápí s porouchanými auty a nakonec proto, že je to něco jedinečného,“ svěřila se.

Její cíl je postupem času ženy učit, aby se také mohly stát automechaničkami. Ráda by rovněž otevřela více podobných autoservisů po celé zemi, aby ženám mohla zajistit práci. Nezaměstnanost žen je totiž v Jordánsku velké téma. Podle údajů Světové banky z roku 2017 bylo v zemi pracovně činných pouze 26 procent žen.