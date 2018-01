Ve špičkové madridské restauraci Club Allard už od brzkého rána hučí vysavače. Před patnácti lety tady uklízela právě Maria Marteová. Nyní v podniku pracuje jako vyhlášená šéfkuchařka, která velí hned patnácti kuchařům.

Její nápad zkombinovat středomořskou a karibskou kuchyni byl tak úspěšný, že restaurace dostala v nejnovějším vydání Michelinova průvodce dvě hvězdy.

„Vůbec si to nepřipouštím. Na to, že jsem slavná, si vzpomenu jen tehdy, když mi to někdo řekne,“ usmívá se sympatická žena.

„Na úspěch se musíte připravovat řadu let. Jsem ale ráda, když mne lidé zastavují na ulici a někteří mi řeknou, že by jednou chtěli být jako já.“

Krušné začátky

Vše začalo v roce 1976 v malé vesnici Jarabacoa v Dominikánské republice, kde se narodila jako nejmladší z osmi sourozenců. Protože se vždy zajímala o vaření, naučila ji maminka, jak připravovat zavařeninu.

Místo toho, aby si hrála s panenkami nebo s kuchyní pro děti, vařila kamarádům opravdové jídlo. Navíc mohla doprovázet tatínka do práce, kde vařil v tamější restauraci místní speciality.

V šestnácti Maria porodila syna, ale s jeho otcem se po určité době rozešla. Partner ji opustil i poté, co v jednadvaceti přivedla na svět dvojčata. Aby si vydělala na živobytí, pracovala v továrně, kde plnila butan do lahví. Nicméně v roce 2003 se rozhodla emigrovat do Madridu, kam se její nejstarší syn přestěhoval za otcem. V Dominikánské republice nechala obě mladší děti.

Začátky neměla Maria Marteová vůbec jednoduché.

FOTO: DPA

Mariin bývalý přítel jí sehnal místo v Clubu Allard, v němž uklízela a myla nádobí. Občas si přibírala směny v hotelovém kadeřnictví. Když jednou zmínila zájem o vaření, spolupracovníci se jí vysmáli. „Občas mi dali pocítit, že jsem cizinka a navíc černá,“ vzpomíná.

Nakonec tak dlouho hučela do kuchařů, až získala uvolněné místo pomocnice v kuchyni. Poté se stala asistentkou tehdejšího šéfkuchaře Diega Guerrera. I když jí věřil, zpochybňoval, že dokáže přistupovat k přípravě jídel skutečně tvůrčím způsobem. Když v roce 2013 nečekaně opustil Club Allard, požádala, aby mohla převzít jeho povinnosti.

Děkovačka skoro jako u herců

„Musela jsem pak vyslechnout ještě více nepříjemných urážlivých poznámek,“ vzpomíná ve své autobiografii. Po půl roce ale Marteová úplně překopala jídelníček. Restaurace se začala plnit hosty a chválili ji také kulinářští kritici.

„Z kuchyně se začala šířit vůně středomořské, karibské a asijské kuchyně,“ říká dnes s oprávněnou hrdostí. V Clubu Allard začali nabízet její propracované pokrmy, jako jsou ibiškové květy s bramborovým škrobem nebo těstoviny plněné hráškem podávané se španělskou bramborovou plackou s vepřovým masem.

Maria Marteová je v celém Madridu jedinou ženou, která šéfuje restauraci se dvěma michelinskými hvězdami.

FOTO: DPA

Už nyní je v celém Madridu jedinou ženou, která šéfuje restauraci se dvěma michelinskými hvězdami. „Teď pracujeme na tom, abychom dostali třetí, tedy nejvyšší možné ocenění. Vím, že se nám to podaří,“ tvrdí Maria. V restauraci tráví většinu času a občas zaskočí na několik hodin umývat nádobí.

„Neumím se zastavit,“ směje se. Ale i když pracuje na šestnáctihodinové směně, najde si čas, aby zašla pozdravit stálé zákazníky. „Je to stejné, jako když herci děkují po zdařilém představení.“

O návratu do Dominikánské republiky Marteová zatím neuvažuje. „V Madridu, v Clubu Allard, je stále co dělat. Restaurace je část mého života. Jsem tu bezmála patnáct let a podniku toho ještě moc dlužím. Mám tu zkrátka morální a profesionální závazky,“ uzavírá vyhlášená šéfkuchařka.