Neznámý kupce z Adelaide vydražil cennou sadu vín přes telefon a zaplatil za ni neuvěřitelných 294 320 australských dolarů (skoro pět miliónů korun).

Sada obsahuje 63 lahví, vždy jednu z každého roku v rozmezí let 1951 až 2013. Podle australského pořadu Sunrise je stejných sad na světě pouze dvanáct.

A new world record as an Adelaide phone bidder buys a full set of Penfolds Grange for more than $294,000. Details in 7 News at 6pm #Penfolds pic.twitter.com/4vDvKvKtRy