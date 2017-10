Kokainový král dojel na neopatrnost

Bezmála půlku života se Rocco Morabito (51), jeden z nejhledanějších italských mafiánů, skrýval před spravedlností. „Kokainový král“, který posledních dvanáct let pobýval v cizině pod falešným jménem, nakonec doplatil na vlastní neopatrnost. Uruguayští policisté jej vystopovali poté, co svou dceru zapsal do školy pod skutečným příjmením.