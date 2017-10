Na svém elektrickém jízdním kole táhnoucím kyblíky a nádoby na smetí putuje devětadvacetiletá Valentine Vilbouxová, koordinátorka La Tricyclerie, od kuchyně ke kuchyni v centru města i jeho okolí na atlantském pobřeží.

„Je to jednoduché, bereme všechno, včetně vaječných skořápek, citrusových plodů, zvlášť se dává maso, ryby a chléb," vysvětluje mladá žena, když zvážila poslední úlovky dne. Je to více než 20 kilogramů slupek od brambor, zeleniny a kávové sedliny.

Vítaný zdroj hnojiva



Tato iniciativa vznikla koncem roku 2015. Po první experimentální fázi, do níž bylo zapojeno osm restaurací, se rozšířila na 23 restaurací a devět podniků. Této činnosti si rovněž povšimla OSN. La Tricyclerie a její šestadvacetiletá zakladatelka Coline Billonová je ve světě jednou z 12 a ve Francii jedinou finalistkou soutěže Mladí mistři Země, jíž se zpočátku zúčastnilo 2400 kandidátů. Vítěz obdrží ocenění ve výši 15 000 dolarů (330 000 Kč), které bude uděleno v listopadu.

„Je to bezvadné, že můžeme být oceněni, i když jsme nic mimořádného nevynalezli," říká Valentine Vilbouxová. Třídění papíru a skla už se zautomatizovalo, ale bioodpad většinou končí na skládce nebo ve spalovně. Toto „černé zlato" však může, je-li kompostováno, sloužit zemědělcům jako hnojivo. Představuje třetinu odpadu z francouzských domácností a jeho třídění se rozšíří až v roce 2025.

Pro odpad si lidé z La Tricyclerie jezdí hezky po svých - také ekologicky.

FOTO: Profimedia.cz

Majitelka restaurace nabízející saláty Colette Marghieriová se rozhodla zapojit do činnosti La Tricyclerie, i když zatím není třídění bioodpadu povinné. „Je to především akt občanské uvědomělosti. Ze začátku jsem o tom měla určité pochybnosti, ale je to snadné a naši činnost to téměř nenarušuje. Musíme být jen trochu více pozorní," ujišťuje.

„Je to jednoduché a zároveň účinné. Bramborové slupky vážíme a každodenně si uvědomujeme, co jsme všechno vyhodili," říká zástupce ředitele Restaurantu VF Guénolé Clequin, který odhaduje podíl organického odpadu své kuchyně na 20 procent.

Červenou mají jen slupky od brambor

La Tricyclerie, která má dva stálé zaměstnance a desítku dobrovolníků objíždějících restaurace na kolech, dodává každé z nich materiál a návod k třídění za finanční účast ve výši 40 eur měsíčně (1000 Kč) a roční příspěvek pro sdružení ve výši 50 eur (1300 Kč).

„Nesbíráme jen slupky od brambor. Restaurace si uvědomují, jak se jim omezí množství odpadu vyhazovaného do popelnic a jak se chovají ekologicky," zdůrazňuje jeden z dobrovolníků Pierre Briand a promíchává doutnající kompost. Ten pak bude bezplatně poskytován zelinářským zahradám či studentům zemědělské školy v Nantes. La Tricyclerie si stanovila jako cíl snížit o 40 procent objem dopadu z nantských restaurací. Dnes posbírá jednu a půl tuny odpadu za měsíc.

„Je to sice malá kapka, ale to je jen začátek. Čím více restaurací se připojí, tím více bude bioodpadu," raduje se. Díky této koncepci, která je snadno využitelná i jinde, již La Tricyclerie kontaktovali soukromníci z Perpignanu, Bruselu či francouzského zámořského departamentu Réunion.