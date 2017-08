Německou kulinářskou hvězdu pohřbil malicherný osobní spor

Ten, kdo si chtěl pochutnat na nejlepších delikatesách ve Spolkové republice, nezamířil na některý z nejproslulejších berlínských bulvárů, ani do špejcharů v hamburském přístavu nebo do útulné stylové hospůdky v alpském letovisku. Namířil si to do Baiersbronnu-Tonbachu, kdysi chudé tečky na mapě Schwarzwaldu, česky Černého lesa.