O výrobu vína se Rodgers začal zajímat už jako mladík a nejvíce si oblíbil právě rulandské modré, konkrétně to pocházející z Burgundska. Odcestoval proto do Francie, aby se o vinicích a víně dozvěděl co nejvíce. Po návratu do USA se vrhl na produkci vlastního vína a do projektu zatáhl i manželku, která tím nyní tráví většinu času.

V kalifornských horách Santa Cruz si nakonec za pomoci expertů na konstrukci tunelů v Alpách nechal vyhloubit tři obrovské jeskyně, kde nyní své víno zpracovává. Šlo o monumentální počin, který trval několik let, magnát je ale přesvědčen, že to za to stálo.

„Chceme vyrobit nejlepší rulandské modré v Novém světě,“ prohlašuje majitel vinařství Clos de la Tech.

Hrozny šlapou tradičně nohama

Rodgers měl jednoduše znějící plán, chtěl napodobit co nejvěrněji proces používaný francouzskými vinaři v 19. století, což znamená mimo jiné šlapat hrozny nohama a zacházet s nimi po celou dobu výroby co nejšetrněji.

„Tehdejší lidé byli velmi chytří,“ podotýká magnát. Na moderní technologie ale zcela nezanevřel, používá je například během fermentace pro měření hodnot v reálném čase nebo sledování vlhkosti na vinicích pomocí speciálních přístrojů.

Vzhledem k vysokým nákladům, péči o kvalitu a omezenou produkci (firma za rok vyrobí pouhých 100 beden vína) ale víno z Clos de la Tech nevyjde nijak levně – v průměru zákazník za jednu láhev zaplatí kolem tří tisíc korun.