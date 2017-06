Onen muž se jmenuje Steven Sansweet (72) a celá léta se živil jako šéf marketingu společnosti Lucasfilm. Také proto se mu od roku 1977 podařilo shromáždit nejrozsáhlejší, a především nejcennější sbírku memorabilií, které se vážou ke kultovní sérii filmů Hvězdné války (Star Wars), pod niž se jako režisér podepsal George Lucas (75). Prvenství potvrzuje mimo jiné i Guinnessova kniha rekordů.

Nejpozoruhodnější část své kolekce upomínkových předmětů umístil do soukromého muzea v kalifornském Rancho Obi-Wan v Petalimě v idylické venkovské krajině asi hodinu jízdy od Los Angeles.

„Ne všechny ze 350 tisíc exponátů mají mimořádnou hodnotu, avšak za některé kousky, zejména vzácné figurky, filmové rekvizity a hračky, by zájemci vysázeli na dřevo bez mrknutí oka tisíce dolarů,“ všiml si deník The Guardian.

Jobovka přišla z internetu

Sansweet nevěřil letos v únoru svým uším, když mu Philip Wite (57), jeden z předních sběratelů a jeho známý, zavolal, že na internetu kdosi nabízí skvosty z jeho kalifornského muzea. Stopy vedly k Zachu Tannovi (38), kalifornskému obchodníkovi, který jim zaslal seznam cenností, jež jsou k mání a které, jak doložil kupní smlouvou, podle svého mínění naprosto legálně odkoupil od jednoho fanouška Hvězdných válek.

Sansweet, mimo jiné autor 18 knih o Hvězdných válkách, nelenil a zjistil, že mu schází přes stovku předmětů v odhadované ceně přinejmenším 250 tisíc dolarů (5,9 miliónu korun).

Skoro jako bratr

„Když jsem zjistil, co vlastně postrádám, i okolnosti krádeže, cítil jsem se, jako kdyby mě někdo udeřil pěstí do břicha. Stihla mě žaludeční nevolnost, ochromil mě úděs,“ líčil později. Není divu, protože s vykutáleným zlodějíčkem, který sbírku rozkrádal Sansweetovi od poloviny roku 2015 do konce loňského roku takřka před očima, se znají přes dvacet let.

Seznámili se v roce 1996, kdy Cunningham do muzea přijel jako šéf jednoho z fanklubů Lucasových filmů.

„Považoval jsem ho za člena rodiny, bezmála za bratra. Jen málokomu jsem důvěřoval tolik, jako jemu,“ svěřil se okradený sběratel televizi CWTS s nepřehlédnutelnou hořkostí v hlase.