„Byl jsem překvapený svobodomyslností, se kterou tam pracují s vínem. Různé experimenty, mezidruhová cuvée. Ochutnal jsem tam třeba cuvée z ryzlinku vlašského, tramínu a pomerančového vína. Bylo to neobvyklé pití,“ smekl před odvahou k experimentům, kterou viděl u amerických vinařů.

Doma zatím Maděřič bojuje s puritánstvím, kterým se vyznačuje přístup části vinařů. Právě jeho Koziňon, perlivý vinný střik s přísadou bezinkového sirupu některým leží v žaludku. Nezvyklé postupy se prostě prosazují obtížně.

Vznikl náhodou

„Ta odlehčenost a svobodomyslnost ve Státech mi přišla fajn. Je na každém vinaři, jak si své dílo pojmenuje, jak je vytvoří, ale na druhé straně nese za něj obrovskou odpovědnost,“ dodal. Nový výrobek přitom vznikl náhodou. Na závěrečné akci přehlídky v USA vinař ochutnal portské víno s čokoládou a víno, které zrálo na kávových zrnech. To druhé mu učarovalo a stalo se inspirací pro domácí pokusy.

„Byl to měsíc práce, kdy jsem zkoušel to správné víno a tu správnou kávu. Musel jsem zjistit, jestli má být mletá, či jen zrna, jak má být pražená a podobně. Po měsíci jsem se dopracoval k výsledku, který mi chutnal,“ řekl. Co tedy ukrývají láhve, kde je na etiketě přeškrtnutý nápis Coffein a zůstává označeno Cowein?

Víno odrůdy Dornfelder odpočívající na kávě typu Arabica. Že to není ryzí víno, jak jsou staromilci zvyklí, podle vinaře nemůže být na závadu. „Víno není jen vrcholný produkt. Víno je součást gastronomie a jako takové otevírá prostor pro nové postupy. Pokud se dělá z poctivých surovin, nemůže výsledný produkt nikomu vadit. A já to dělám z kvalitních věcí, není to chemie,“ řekl.

Káva je pak nepoužitelná

Z pohledu legislativy nebyl v tomto případě s kategorizací nápoje žádný problém. Káva má v případě Coweinu postavení koření, podobně jako je tomu u vermutů či nově třeba u chilli vína bratrů Osičkových z Velkých Bílovic.

Odpadly tak byrokratické problémy, které musel překonat před tím, než mohl prodávat Koziňon. A které třeba řešil vinař Petr Marcinčák, než našel způsob, jak moci nabízet levandulové víno.

„Je to pro všechny, kdo mají chuť experimentovat a objevovat nové chutě, pro které je víno prostředkem zážitku a nejen dogmatem, jak musí chutnat,“ dodal Maděřič. Na druhé straně hůře skončil pokus zužitkovat kávová zrna, která předala své aroma vínu. Káva z nich uvařená mezi chuťové zázraky nepatřila.