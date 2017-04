Z hliněné podlahy však v místnosti vystupovalo celkem deset širokých hrdel různě velkých nádob, které ze všeho nejvíce připomínaly prastaré amfóry, které se dodnes dají najít na dně moří.

„Ta podobnost není vůbec náhodná. Stejně jako u amfor se jedná rovněž o nádoby z pálené hlíny o různých objemech, které v tomto případě slouží k výrobě vína metodou, jejíž stáří se odhaduje nejméně na 6000 let. Jedná se o metodu fermentace pokud možno těch nejlepších hroznů a následné zrání vína ve speciálních nádobách bez zásahu lidské ruky,” uvedl Tomáš Vican z rodinného vinařství, zakladatel kvevrihausu, tedy sklepa, ve kterém není jediný sud.

Nula chemie, nula síry



„Je to zcela přírodní postup, jehož ojedinělost a kouzlo tkví právě v těch nádobách, kterým se říká kvevri. Vyrábějí se ze speciální hlíny, která se nachází pouze v Gruzii na dvou nalezištích. Kouzlo tkví ve vyšším obsahu stříbra a křemíku v hlíně, které pak při zrání už v hotové nádobě jednoduše řečeno ve vínu ničí všechny nežádoucí látky. Je to víno absolutně bez bílkovinových zákalů, nula chemie, nula síry, jen kvalitní hrozny – a pak děj se vůle boží. Je to prostě dílo přírody,“ popisuje nadšeně Vican.

Jak doplňuje, vína se tímto způsobem vyrábějí většinou z výběru z bobulí nebo z pozdních sběrů, takže po vykvašení mohou mít i 14 či 15 procent alkoholu.

„Ale ten alkohol tam není v podstatě vůbec cítit, bude to jedna velká lahoda,“ tvrdí a dává vinař ochutnat koštýřem přímo z nádob, ve kterých jsou stále ještě slupky, které se později jednoduše vyberou. Největší nádoby, kterých je ve sklepě šest, mají obsah zhruba 800 až 850 litrů a jejich hmotnost je kolem tři čtvrtě tuny. Čtyři menší mají zhruba 600 litrů.

Strastiplná cesta



„Kvevrů jsme kamiónem nechali dopravit loni v říjnu z Gruzie cekem 40, a nebylo to vůbec jednoduché. Zhruba 3000 kilometrů dlouhou trasu, která obvykle trvá čtyři dny, jeli řidiči celkem 13 dnů velmi pomalou a opatrnou jízdou. Zaplať pánbůh všechny nádoby přežily. A přežily i konečnou instalaci a manipulaci v tomto sklepě. Při té hmotnosti je zázrak, že jsme to bez úrazu nakonec přežili i my a dva dny po instalaci už v nich byly hrozny,“ dodává vinař, který věnoval první exkurzi herci Pavlu Nečasovi, jenž se po úplném dokončení stane kmotrem kvevrihausu.

A protože vinařů, kteří se pustili do přírodní výroby vína za pomoci kvevri nádob, je už v ČR asi patnáct, včetně vinařů z Ústavu vinohradnictví a vinařství na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity, bude ve středu v Lednici slavnostně založen Kvevri klub ČR.

Stokoruny za láhev



„Chceme si vzájemně vyměňovat zkušenosti v oboru, která má sice už tisíciletou tradici, ale my jsme v něm přece jen nováčky,“ vysvětlil Vican s tím, že samotný kvevrihaus v Bulharech bude otevřen až za několik týdnů. Fresky, kterým dominuje gruzínský patron svatý Jiří sice už pomalu vysychají, ovšem s dokončením bude ještě dost práce.

A za kolik se bude unikátní mok prodávat? To zatím nikdo nechce říci. Ale budou to zcela jistě stokoruny za láhev.