Playboy vrací do časopisu nahotu. Je to prý normální

Po ročním zákazu se nahota vrací na stránky pánského časopisu Playboy. Před rokem přitom časopis chtěl zákazem přilákat více mainstreamových čtenářů a inzerentů. Hned na obálce březnového čísla se objeví playmate s odhalenými ňadry s titulkem „Naked is normal“, tedy „nahota je normální“, uvedl list The New York Times.