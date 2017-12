Opojení z příjemně hřejivého rudého nápoje může člověka rychle přejít. Třeba když mu je za něj předána účtenka na 60 liber, tedy více než 2100 korun. To pak vystřízliví opravdu rychle. Jenže přesně tolik stojí svařené víno v moderním baru Searcys na železničním nádraží St. Pancras. To je ještě o nějakých 350 korun více, než stál nejdražší loňský svařák z podniku Hush.

Pravdou zůstává, že se experti a degustátoři z Anglie shodují, že opravdu jde o nejlepší svařené víno, které si mohou letos lidé dopřát. Nese název Cinnamoney Spiced Wine a je tvořené kvalitním bordeaux, šampaňským, normandským cidrem a dezertním vínem. Připočítejte k tomu klasická koření, která běžně najdete ve svařeném víně, a je na světě nápoj, který stojí jako luxusní večeře.

To nejlepší z Francie a Velké Británie



Za nejnovějším přídavkem do baru stojí přední mixologové a známý autor píšící o gastronomii a dobrém pití – Matthew Fort. Není se tak co divit, že v nápoji objevíte třeba šampaňské Lanson Pére et Fils, dezertní víno Muscat De Beaumes de Venise, calvados Blanche de Normandie a cidre Blanche de Normandie pro odlehčení. Hlavní složkou je pak červené víno Chateau des Gravieres.

„Svařené víno je pevnou součástí předvánočního období. Tento rok jsme chtěli vytvořit něco trochu odlišného, co by spojilo ty nejlepší ingredience z Francie a Velké Británie,” uvedl hlavní manažer baru Peter Alderin a dodal, že prodej tohoto výjimečného svařáku ukončí k poslednímu prosinci.