Vojtěch Pospíšil, Novinky

Drtivá většina lidí má hodinky jako spotřební věc, najdou se ale i tací, pro něž mají symbolickou nebo sentimentální hodnotu, a samozřejmě je tu i komunita sběratelů, která je v posledních letech větší a větší. Výsledky aukcí se tak šroubují do stále větších výšin.

Investicemi do hodinek se zabývají i různé fondy, které nabízejí docela slušný výnos. Je tak evidentní, že hodinky rozhodně investicí být můžou. Je však potřeba dodržovat několik pravidel, pečlivě vybírat a především problematiku nastudovat. Je to prakticky stejné jako třeba u investování do vína, starožitností nebo jiných cenností – neználek uspěje jen náhodou.

Situace je pro laika o to složitější, že z velké části mají investiční potenciál především vintage hodinky, v nichž je ještě těžší se zorientovat. Teoreticky lze doporučit několik „tutovek“, například limitované edice značky Patek Philippe. Zde však nastává kromě vysoké ceny problém s jejich dostupností. Často totiž platí, že jsou přednostně nabízeny nebo i dopředu zamluveny zákazníky, kteří již několik hodinek této značky vlastní. Není to neobvyklé, stejnou strategii používá třeba automobilka Ferrari.

Vysoká poptávka vyhnala ceny modelů značky Heuer hodně vysoko. Na snímku je extrémně vzácný model Monaco s černou povrchovou vrstvou z roku 1974 a bílé Autavie z roku 1969.

FOTO: Bonhams

Cílená koupě hodinek jako investice tak není vůbec jednoduchou záležitostí. Navíc je potřeba dodat, že i zde je nutné uvažovat v dlouhodobějším horizontu a dobré je také hodinky nenosit, protože při případném prodeji hraje roli každé poškození a nejvíce ceněné jsou kusy, které vypadají jako nové.

I tak ale může běžný smrtelník pořídit hodinky, ať už sobě, nebo jako dárek, jejichž koupí nevyhodí peníze do kanálu. A jednou ho třeba překvapí, že jejich cena během let vzrostla – protože se daného modelu vyrobilo málo kusů nebo značka získala výrazně na prestiži a starší modely se staly cennými. Je však nutné počítat s tím, že při takovém nákupu existují určitá omezení.

Předně je záhodno vyhnout se módním hodinkám, jejichž přidaná hodnota je prakticky nulová. Jejich hodnota nevzroste, ihned po koupi totiž ztrácejí velkou část ze zaplacené ceny. Snad ani nemá cenu zmiňovat se o padělcích světoznámých značek. Pokud si jejich majitel myslí, že nošením takových hodinek získá prestiž, mýlí se. Je to přesně naopak. A jejich hodnota? Záporná.

Chytré hodinky jsou atraktivní, ale jedná se o spotřební zboží.

FOTO: koláž Novinky.cz

Dobrým tipem pro laika může být koupě hodinek z limitované edice. Je však potřeba brát ohled na její velikost. Limitovaná edice 3000 kusů je totiž spíše číslovanou produkcí. Čím méně kusů, tím lépe. A samozřejmě by mělo jít o mechanické hodinky. Právě u nich lze najít vysokou přidanou hodnotu, která z nich dělá žádané zboží s potenciálem růstu hodnoty.

Pokud by někdo náhodou považoval mechanické hodinky za přežitek a vsázel by na moderní technologie, třeba na chytré hodinky, ať raději na investici zapomene. Elektronika totiž rychle zastarává a ztrácí na hodnotě. Pokud se tedy náhodou nejedná o první prototyp Apple Watch. Chytré hodinky tak zůstanou jen vhodným dárkem.