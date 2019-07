Rudolf Voleman, Právo

„Věcí se ztrácí hodně, ale oproti loňskému roku toho tady nemáme zase tolik,“ popsala recepční Monika Mundilová, podle které se nejvíce ztrácejí mobilní telefony. „Většinou to pak probíhá tak, že na ten nalezený mobil, který tu máme uložený, někdo zavolá. My ho zvedneme a pak si pro něj někdo přijde. Než jej vydáme, tak si ověříme, že je to skutečně mobil toho dotyčného, například dotazem na podobu krytu telefonu,“ popisovala recepční.

Mezi další nejčastěji poztrácené věci patří podle ní pasy a akreditace. „Dokonce mezi nimi byla i jedna novinářská akreditace,“ podotkla brigádnice.

Ztracené a nalezené věci, které donesou poctiví nálezci na recepci festivalu, jsou uschovány v papírové krabici. Kromě telefonů a akreditací skrývá například svetry a další části oblečení, jako kupříkladu klobouky. V minulých letech se recepčním na festivalu stávalo, že šťastný vlastník ztracené věci, který se s ní nakonec díky této službě MFF shledal, odměnil brigádnice sladkou odměnou. „Letos zatím žádná čokoláda nebyla,“ krčila rameny recepční.

Recepce ve vestibulu hotelu Thermal slouží hlavně jako informační centrum pro návštěvníky festivalu.

FOTO: Rudolf Voleman, Právo

Všichni recepční jsou výborně jazykově vybavení, každý z nich umí anglicky plus nějaký další světový jazyk, například francouzsky, německy, ale i rusky. Recepce slouží totiž hlavně jako informační centrum. „Nejčastější otázka je tady, kde se nachází který sál. Pokud se jedná o kino mimo Thermal, tak pro ně máme k dispozici mapu,“ uvedla brigádnice. Kromě toho se návštěvníci festivalu zajímají samozřejmě o festivalový doprovodný program, tedy zejména koncerty a výstavy. K tomu je na recepci k nahlédnutí festivalový program.

Spousta návštěvníků MFF je podle recepčních v Karlových Varech poprvé, a tak se rovněž zajímají, jak fungují festivalové pasy. „Je to popsané na oficiálních stránkách festivalu nebo v jeho programu, tak jim to tam ukazujeme. Přitom jim radíme, která varianta je pro nejlepší a ideální,“ pokračovala recepční. „No, a pak se tady ptá spousta dětí na balonek, které na recepci rozdáváme,“ uzavřela Mundilová.