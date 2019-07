Podobně jako v minulých letech připravilo program Karlovarské hudební divadlo (KHD). Na improvizované pódium pod Chebským mostem nedaleko náměstí Republiky pozvalo zejména místní divadelní tvůrce a regionální kapely.

„Jako pořadatelé jsme konzervativní, takže jsme připravili program ve stejném konceptu jako v letech minulých. Ve čtyři odpoledne pořádáme divadelní pohádky pro rodiny s dětmi a večer v osm pak koncerty,“ prozradil ředitel KHD Libor Balák.

Vstupné je jako vždy padesát korun. Publikum sedí stejně jako vloni na dvou stech dřevěných špalcích rozmístěných pod prvním z mostních oblouků.

Pohádky si pro diváky festivalu připravilo letos například divadlo Pruhované panenky, které vznikly podle Baláka v Praze z rozpadlého souboru karlovarského divadla, a dále pak Sváťovo divadlo, divadlo Letadlo v korunách stromů, DiFadlo a také Divadlo Ondřej.

Mezi kapelami to pak budou například alternativní Fish Flesh Field and Henry Dollar, Kryštůfek Robin a jeho přátelé, big beat v podání The Crash a dále pak Bernard blues band, Louka band a folková kapela Netřísk.



„Jsme scéna, která dává možnost místním kumštýřům, aby se mohli předvést,“ konstatoval principál, který se letos musel obejít bez podpory městských grantů. „Já mám rád osobně kapelu Tajfun. Doufám ale, že se jejich koncert skutečně uskuteční, protože tam mají nějaký zdravotní problém. Věřím, že to dobře dopadne, protože ti budou ozdobou letošní nabídky,“ uvedl Balák. Občerstvení při akcích zajišťuje blízká loděnice, a navíc přistavěný stánek u cesty pod most. (vor)