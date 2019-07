Lenka Hloušková, Lucie Sieglová, Novinky

„Doufám, že kariéru mám ještě před sebou. Měla jsem štěstí na práci s úžasnými lidmi. A doufám, že to nejlepší mám před sebou,“ řekla herečka úvodem na tiskové konferenci.

Clarksonová v Karlových Varech prezentuje svůj film Řidičský průkaz a během závěrečného ceremoniálu převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.

Stejnou cenu na zahajovacím ceremoniálu převzala také Julianne Mooreová. „Je to moje kamarádka, jsme obě z New Yorku, známe se dlouhou dobu, od pětadvaceti, vážím si jí, obdivuji ji, jsme si v něčem podobné. Že tu byla taky, je takový bonus, já ji naprosto zbožňuju. A mám radost, že budu mít stejnou cenu jako ona,“ smála se Clarksonová.

Během závěrečného ceremoniálu herečka převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.

FOTO: Petr Horník, Právo

Herečka točí nejen filmy, ale také seriály, které zažívají boom. „Díky Netflixu, Amazonu, HBO a dalším se podařilo podpořit ženy určitého věku. Nemám ten výraz ráda, ale ženy, kterým je přes 40, 50 nebo 60 najedou mají obrovské možnosti, potenciál a mohou pracovat. Myslím, že určitým způsobem ženy vždy oslavoval i nezávislý film, a to tím nejlepším možným způsobem. Netflix tu situaci posunuje ještě dále. Ale možná ho nebudeme potřebovat, možná nám bude stačit notebook,“ uvedla.

Clarksonová také srovnala spolupráci s režiséry muži a režisérkami ženami. „Nemohu říct, že bych nerada pracovala s muži, ale ženy mají jakýsi tajný jazyk, stačí toho říct méně. Ženy si rozumějí, mužům to musíte vysvětlit. Velmi ráda s ženami spolupracuji a myslím, že potřebujeme větší počet žen za kamerou,“ říká.

S ženami spolupracovala, jak uvedla, dávno před kampaní MeToo. „Došlo k veliké a hluboké změně. V našem průmyslu k ní dochází stále, lidé si uvědomují, že i ženy jim mohou vydělat peníze, a navíc dobře vypadáme - a to v každém věku. Myslím, že teď produkční studia najednou opravdu chtějí pracovat se ženami. A není to povinnost, ale mají z toho radost a myslím, že právě ta radost z toho mít režisérky, producentky chyběla. Myslím, že teď je to priorita, zatímco v minulosti to byla výjimka z pravidla.“

Patricia Clarksonová a Ben Kingsley ve filmu Řidičský průkaz, který uvedla na karlovarském filmovém festivalu.

FOTO: KVIFF

Dotaz padl také na okolnosti odchodu herce Kevina Spaceyho ze seriálu Dům z karet. „Já jsem až v páté sérii, takže jsem nebyla v takovém tom vnitřním kruhu, nebyla jsem součástí toho všeho, když došlo k tomu, když Kevin Spacey odešel. Pochopitelně i v naší branži dochází ke špatným věcem, lidé nejsou dokonalí a musí být odpovědní za své jednání. Ale zároveň si myslím, že bychom měli být zodpovědní za své okolí. Šestá série zachránila místa mnoha lidem a bylo to přesně to správné, co bylo potřeba udělat a já jsem měla to štěstí, že jsem byla u toho.“

Na MFF KV přijela Clarksonová ve čtvrtek a byla prý velmi překvapená vřelým přijetím fanoušků. „Překvapilo mě, kolik lidí tady v Karlových Varech chtělo můj podpis. Jsou to opravdu nádherné lázně a těším se na to, až dostanu tu krásnou cenu, ale myslela jsem si, že mě tu pozná tak jeden člověk. Jsem opravdu překvapená a polichocená, kolik lidí mě tady poznává. Myslím, že už v branži pracuju dlouho a lidé o mně už něco vědí,“ usmívala se.

Filmoví a televizní fanoušci mohou její tvář z poslední doby znát mimo jiné ze špičkové minisérie HBO Ostré předměty či ze seriálu Dům z karet.

Clarksonová natočila během své kariéry desítky menších rolí, které postupně nahrazovala rolemi hlavními. Účinkovala například ve filmech Dogville Larse von Triera, Vicky Cristina Barcelona Woodyho Allena či ve Scorseseho Prokletém ostrově.

Po desetiletí je také velmi uznávanou, odbornými cenami ověnčenou, divadelní herečkou.