vor, Právo

Meziročně počet klasických filmů na celuloidu, ostatně tak jako každý rok v posledních letech, ubylo.

„Letos přišlo klasických filmových kopií pouze sedm. Mám na mysli filmové pásy, které v dřívějších dobách nosily filmové obrázky. Prakticky všechny filmy jsou v současné době již digitalizované,“ uvedl Josef Haškovec, který s firmou Kino - Elektro - Služby zajišťuje přípravu filmů na MFF již po devatenácté za sebou.

„Kopie, které přijdou na festival, se musí nahrát do filmových serverů a zkontrolovat, jestli fungují. K filmům potom přicházejí emailem klíče, které omezují dobu použitelnosti filmů pro diváka. Klíče rovněž zajišťují, aby nedocházelo ke krádežím filmů,“ popisoval svoji práci Haškovec.

Chyby? Nutné najít včas



Příprava filmů probíhá na MFF prostřednictvím tří firem. Každá z těchto firem má v Karlových Varech na starosti svoji část projekčních sálů. A to včetně přípravy filmů, které se v těchto sálech pak promítají. Důležitá je při stahování filmů technika. „Záleží na přenosové rychlosti a kvalitě zařízení, do kterého se film nahrává. Trvá to v průměru řádově desítky minut,“ poznamenal Haškovec, podle kterého letošní ročník festivalu postupuje, co se týká přípravy filmů a jejich expozice, bez komplikací.

Nestalo se dosud, že by nebylo možné promítat. „Problémy, které byly, tak ty se podařilo vychytat ještě před festivalem,“ poznamenal s tím, že v Karlových Varech je kvůli přípravě MFF již skoro od poloviny června.

Haškovec a jeho kolegové z firmy připravovali například promítací plátna a projekční techniku v Kongresovém sále, v Grandhotelu Pupp, Národním domě nebo v divadle Husovka. „Z naší firmy je nás na festivalu asi třicet,“ prozradil Haškovec. „Oproti loňsku se toho moc letos nezměnilo. Opět ubylo těch klasických filmů, protože vloni jich bylo ještě asi dvanáct. Z letošních sedmi snímku na filmovém pásmu je jeden z Ameriky a zbytek tady z českého filmového archívu,“ uzavřel Haškovec.

Filmové pásy na kárkách



Ten nostalgicky vzpomíná, jak se musely ještě před několika lety těžké filmové pásy převážet do kinosálů na kárkách. Kvůli tomu byl vždy vybudovaný ze sklepních prostor Thermalu, kde se filmy připravují, nájezd na části schodiště, které bylo nutné s naloženou kárkou vyběhnout. Dnes už se tudy filmy nedistribuují.

„Nosíme je už po vnitřním schodišti Thermalu normálně v ruce, protože digitální filmy tak rozměrné a těžké jako filmové pásy nejsou,“ uzavřel Haškovec.