Rudolf Voleman, Právo

„Porcelánový vláček jme vypravili již potřetí za sebou. Dopředu se nám přihlásily desítky zájemců,“ uvedla Růžena Dolinová z návštěvnického centra porcelánky, která se svým manželem Jaroslavem čekala na účastníky akce na nádraží, aby jim popsali program.

„Při prohlídce porcelánky se dozvědí nejenom základní data k novorolské porcelánce, ale zhlédnou i film o porcelánu, prohlédnou si naší krásnou galerii s exponáty historických i současných výrobků porcelánky a také naši industriální bránu, která je letošní novinkou,“ pokračovala organizátorka.

Přímo ve výrobě se návštěvníci dozvědí vše o materiálech i technologických postupech výroby například hrnečků. „Na závěr si pak může každý svůj hrneček podle libosti ozdobit a my ho vypálíme,“ dodala Dolinová.

K dispozici jsou mimo jiné i obtisky s dekory předchozích ročníků MFF. Účastníci akce si pak mohou následující den své vypálené hrnečky vyzvednout před odjezdem Porcelánového vlaku na karlovarském dolním nádraží.

Až do 4. července

Festivalový vlak bude jezdit až do čtvrtka 4. července, vždy v jednu hodinu po obědě. Zpátky se vracejí čtvrt hodinu před čtvrtou. Jízdné stojí 38 korun.

Návštěva porcelánky je po dobu MFF zvýhodněná, takže pro děti stojí 70 korun, pro dospělé dvojnásobek, senioři platí 120 korun. Mimo MFF se platí za návštěvu 240 korun. „Je to tedy téměř padesátiprocentní sleva,“ komentoval Dolina.

Ten chystá pro příští rok zásadní změnu akce. Už by se nemělo jezdit jako dosud do porcelánky v Nové Roli, ale do Lokte nad Ohří. Tam sice porcelánka Epiag již nefunguje, ale středověké historické městečko je velmi často přirozenou kulisou pro natáčení filmů.

„Loket je perfektní filmová kulisa. Ukážeme klientům filmové lokace, jako například filmu Na západní frontě klid podle předlohy Ericha Marii Remarquea či snímku Casino Royal s Jamesem Bondem, který se také točil z části v Lokti. Natáčely se tam ale i reklamy, například na Milku,“ prozradil Dolina.