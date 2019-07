Rudolf Voleman, Právo

Pro zhruba sedmdesát hostů, mezi kterými nechyběl režisér a partner americké herečky Bart Freundlich nebo prezident festivalu Jiří Bartoška, slavnostní večeři v Grandrestaurantu hotelu připravil držitel Michelinské hvězdy Oldřich Sahajdák.

„Hovořili jsme spolu s Juliannou Moorovou o tom, že se byli trochu podívat po Varech. Moc se jim tady líbí. Hovořila jsem i s jejím manželem ohledně natáčení. Také se mu Vary líbí, a tak jsme mluvili v tom duchu, že se tady natáčela spousta filmů,“ popisovala setkání na slavnostní večeři karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

„Večeře se protáhla, protože paní Mooreová byla opravdu velmi sdílná a se všemi si povídala,“ prozradila.

Úžasný výhled na město



Americký hvězdný pár si rovněž pochvaloval hotel. „Říkali, že mají krásný pokoj s úžasným výhledem na město,“ pokračovala primátorka.

Největší hvězdy festivalu jsou většinou v Grandhotelu Pupp ubytovaní v nejlepších apartmánech, tedy v Císařském nebo Prezidentském apartmánu. „Neměli moc času, na větší prohlídku města, ale také si pochvalovali místní lidi, že jsou úžasní. Atmosférou festivalu jsou nadšení,“ dodala.

Meníčko bylo hodně do české kuchyně, takže jako hlavní chod byla podávána kachna se švestkou. „Bylo to zajímavé a musím říct, že to vypadalo velmi hezky na talíři a také to bylo poměrně chutné. Nejdříve se podával malý tataráček a následně jako předkrm byl candát na lívanci. Candát byl skutečně na lívanci, byla to zajímavá kombinace,“ uvedla Ferklová.

Na závěr lívance



Podle marketingové ředitelky GH Pupp Markéty Fáberové má Mooreová ráda ryby, takže nezůstala pouze u candáta. „Kromě candáta měla i pstruha s červenou řepou a karamelem,“ prozradila Fáberová.

Na závěr nechyběla samozřejmě sladká tečka. „Jako dezert se podávaly lístkové ořechy s černým pivem a karamelem,“ prozradila marketingová ředitelka s tím, že menu i na další významné festivalové večeře bude připravovat michelinský kuchař Sahajdák. „Je to opravdu unikátní záležitost, to tu nikdo nemá,“ komentovala.