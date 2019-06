Zbyněk Vlasák, Právo

Vysloužilá státní úřednice se právě sama probouzí do dne, v němž slaví své šedesáté narozeniny. Lara byla na své podřízené ze zásady přísná, nikdo ji neměl moc rád, někteří ve spojitostí s ní dodnes mluví o nenávisti. Především je ale hodně studená, dokonce i když se směje. Ovšem nebylo to tak asi vždycky.

„Pro mě je největší výsadou filmového tvůrce zkoumat, jak lidé žijí a jací jsou, a zároveň se sám poznat v postavách, s nimiž nemám na první pohled nic společného, které jsou mi cizí,“ říká německý režisér Jan-Ole Gerster. „Zajímá mě, co je to, co máme všichni společného, co nás přes všechny povrchní rozdíly spojuje. Hned po přečetní scénáře od slovinského scenáristy Blaže Kutina jsem byl dychtivý zjistit, proč cítím tak hluboké a blízké spojení s hlavní postavou.“

Promarněný život

Lara byla kdysi nadějnou klavíristkou. Jenže když jí její učitel na hudební škole naznačil, že nemá dostatek talentu, přestala k němu docházet a svého velkého životního snu se vzdala. O to víc se ale zaměřila na syna Viktora. Ten má mít právě v den jejích narozenin koncert, kde poprvé představí hudbu, kterou sám složil. Je to pro něj velký krok od interpretace druhých k vlastní tvorbě.

Lara se s ním ještě před koncertem přes odpor ostatních příbuzných setká. A jak asi tušíte, Lara není úplně typ, který by zůstal u vlídných slov podpory, která její nervózní syn, jenž se od ní navíc nedávno ve zlém odstěhoval, zoufale potřebuje.

Jan-Ole Gerster

FOTO: KVIFF

„Snímek Lara je o tragédii promarněného života, o strachu z průměrnosti a o otázce, zda umělecká integrita může někdy vést až k sebepopření,“ říká režisér Gerster. „Všechna tato témata mě doprovázejí celý můj filmařský život a navzdory všem obvyklým pochybnostem z nich čerpám svou motivaci a kreativní energii.“

Hlavní roli si zahrála německá herecká legenda Corinna Harfouch, kterou známe z filmů jako Pád Třetí říše, Parfém: Příběh vraha nebo This Is Love. A starší diváci si ji můžou pamatovat i jako vítězku herecké ceny z Varů z roku 1988. Lara je v jejím podání tvrdá, ale cítíme, že i uvnitř ve skutečnosti dost zraněná.

Film o tom, jak svými ambicemi svazujeme vlastní děti a jak nám naše nenaplněné sny ničí život, má ve Varech v hlavní soutěži světovou premiéru.