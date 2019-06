Zbyněk Vlasák, Právo

Řidič kamionu Michelsen už má zdravotní problémy, přestože je mezi svými kolegy legendou, jeho šéf se rozhodne, že ho vyšle na poslední jízdu. Poveze ovce a na konci své cesty se konečně setká se svou dcerou Elenou, s níž delší čas strávil naposledy, když byla ještě dítě.

Elenu naopak na začátku filmu zastihneme otrávenou ze svého malého uzavřeného světa. Ani její trenér boxu jí moc nedůvěřuje a nepošle ji na velký turnaj s ostatními, ale jen na exhibiční zápas do dalekého města Villa O’Higgins. Elena se tam vydává sama, stopem – a je rozhodnuta, že domů už se nevrátí.

„Muž budoucnosti je film o setkání otce a dcery, o tom, jak důležité a těžké je odpustit,“ říká režisér Felipe Ríos. „Je to pro mě osobní téma, v mých příbězích se vždycky nějak odráží vztah s mým otcem, trauma opuštěného dítěte. Tak jsem se dostal i k řidičům kamionů: nikdy nejsou doma, svůj život tráví na cestách. Přitom v chilském Aysénu, kde se film odehrává, jsou to svého druhu hrdinové: otevřeli cesty do měst, kam často až do devadesátých let nevedly silnice.“

Chilský režisér Felipe Ríos

FOTO: KVIFF

Setkání však nepřijde hned, Michelsen si sice do kamionu vezme stopařku, ale Elena to není. Naproti tomu Elena si stopne Michelsenova dobráckého kolegu Alamira. A my tak můžeme paralelně sledovat svět hned ze dvou kamioňáckých kabin.

„Taková kabina je hrozně zvláštní místo, zároveň interiér i exteriér. Přestože řidiči často projíždějí vskutku nádhernými místy, zřídkakdy zastaví, aby vystoupili a krajinu si opravdu prohlédli. Když se nad tím zamyslíte, může to být dost klaustrofobní život,“ říká Ríos, kterému se ten klaustrofobní pocit daří přenést i na diváky.

Jak vyrovnat dluh

Elena a Michelsen potřebují vyrovnat dluh, který jim otevřela jejich společná minulost, přeměnit vztek a bolest v něco nového. Michelsen byl celý život mačo chlap, prohýřil nejednu noc, mohl mít každou, na kterou si ukázal, ale sám si smutně uvědomuje, že ty časy jsou pryč, že se rozpustily v jeho vlastním stáří. Je tak trochu reprezentantem krize celé své generace.

„Jsem dlouhodobě fascinovaný archetypem gauča,“ říká Ríos, „člověka, který jezdí dlouhé měsíce za prací, a když se zrovna náhodou vrátí k rodině, je tam stále nezpochybnitelnou autoritou, nemusí ani mluvit o tom, kde byl a co dělal. Dnes už je ale tento archetyp zpochybňován – proto je tak důležitá postava Eleny, protože se proti němu vymezuje, nepotřebuje gauča, ale otce, který by jí pomohl pochopit její minulost, a tím pádem i současnost.“

Film Muž budoucnosti bude mít na letošním MFF Karlovy Vary světovou premiéru.