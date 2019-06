S mrtvolou v posteli. Ve Varech uvedou také filipínský snímek o samotě

Na filmech je úžasné i to, že se s nimi podíváte do prostředí, kam byste se normálně nedostali. Třeba do pohřebního ústavu na Filipínách. Právě jeden takový vede ve snímku Dwein Baltazarové Óda na nicotu, který bude letos soutěžit na karlovarském festivalu, věčně podrážděná Sonya.