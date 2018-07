Lucie Sieglová, Novinky

Ta se rozhodla seriál opustit a režiséra Bisera Arichteva proto čekal úkol najít vhodnou nástupkyni. Nesnadný jen zdánlivě.

„Katarínu jsem viděl v traileru na slovenský film Agáva, ve kterém ztvárnila hlavní roli, a říkal jsem si, že by byla do role skvělá,“ uvedl na besedě při karlovarském filmovém festivalu. Měl pravdu, Šafaříková do role skvěle zapadla - i díky velmi výrazné podobě s Fialovou.

Obecně však svou pozici jako výhodu nevnímá. „Je to možná těžší práce v tom, že ta postava už je nějak nastavená, už má charakter, který jí dala Anička Fialová, a já se snažím ten charakter udržet a postavu rozvíjet,“ řekla Šafaříková, která, ač její prarodiče pocházejí z Moravy, se česky učila až pro potřeby seriálu, její otec se narodil už na Slovensku. „A ta práce stále není dokonaná, pokračuje dál. Dokonalé to není, ale snažím se,“ říká.

Katarína Šafaříková jako Irena von Lippi (na snímku se svým seriálovým manželem Stanislavem Majerem)

FOTO: Česká televize

Zatímco ve druhé řadě byly velkým tématem vztahy pracovní, třetí řada bude opět akcentovat vztahy soukromé. Zasazena bude do let třicátých, scénář zohledňuje skutečné události, tedy například hospodářskou krizi. Výraznými motivy budou boxerské zápasy, ale také tanec. Herci trénovali především swing a charleston.

Video

Trailer ke třetí řadě První republiky

Natáčení První republiky přimělo Šafaříkovou upravit své dřívější tvrzení, že zatímco seriály jsou práce, film je za odměnu.

„Celé se to změnilo,“ smála se. „Doteď jsem měla možnost účinkovat ne v dobových, ale v současných, denních seriálech, a to je opravdu práce, které si všichni vážíme a děláme ji. Ale točit dobovku, to je opravdu za odměnu,“ dodala.

Třetí řadu První republiky bude Česká televize vysílat od září.