Rudolf Voleman, Právo

Galerie umění v Karlových Varech nabídla vernisáž výstavy s názvem Kameramani fotografují. „Základní myšlenka vznikla před asi třiadvaceti lety. Asociace kameramanů se rozhodla, že udělá takovouto výstavu a pořádáme ji každý rok. Letos je to poprvé v Karlových Varech,“ uvedl Právu prezident Asociace českých kameramanů Marek Jícha.

Jedná se o soubornou výstavu prací třiadvaceti kameramanů, která prezentuje díla například Vladimíra Holomka, Ivana Šlapety či Jaromíra Šofra. „Tematicky je to velmi pestré, od portrétů přes krajiny až po koláže. Je to ukázka toho, že kameramani, coby filmoví fotografové, umí také exponovat jen jedno políčko,“ dodal Jícha.

Hostem výstavy byla americká fotografka a kameramanka Lida Suchy. Narodila se v Americe do rodiny ukrajinských uprchlíků a z tohoto prostředí při tvorbě často čerpá inspiraci pro své portrétní kompozice. Hudební doprovod na vernisáži zajistil jazzový hudebník Jiří Stivín.

Před vernisáží výstavy Kameramani fotografují v Galerii umění v Karlových Varech se sešli (zleva) prezident Asociace českých kameramanů Marek Jícha, jazzový hudebník Jiří Stivín a ředitel galerie Jan Samec.

FOTO: Rudolf Voleman, Právo

Karlovarská galerie umění nabízí mimo to již od pátku výstavu nazvanou Festival - třicet let festivalové atmosféry objektivem předních českých fotoreportérů. Expozice je otevřena každý den od deseti do sedmi hodin do večera.

Svět Kamila Lhotáka se jmenuje výstava, která zahájila v sobotu v podvečer v Becherově vile. Lhoták se ve svých dílech inspiroval městem a technicistními prvky městské krajiny. „Je to výstava během festivalu, tak jsme ji zaměřili na Lhotákovu tvorbu filmovou. Protože Kamil Lhoták spolupracoval na pětadvaceti filmech, z toho devíti celovečerních. Nejznámější je Dědeček automobil,“ uvedl ředitel Galerie umění v Karlových Varech, pod kterou Becherova vila spadá, Jan Samec. „Expozice je doplněna exponáty z Filmového studia Barrandov a dokumentárními fotografiemi, zapůjčenými Spolkem přátel Kamila Lhotáka,“ dodal Samec.

Jam Session Tria Ladislava Gerendáše zahájil výstavu obrazů a grafiky Jiřího Slívy ve Švýcarském domě, dnes Green House Sanssouci. Slíva je veřejnosti známý především jako autor kresleného humoru, ale věnuje se rovněž litografii, knižní ilustraci a také píše pro děti.

18. ročník Festivalu uměleckého skla zahájil v sobotu odpoledne v Karlových Varech tradičně ve Vřídelní kolonádě. Nabízí podobně jako v minulých letech autorskou přehlídku současného skla českých i zahraničních výtvarníků.

Karlovarská galerie SUPERMARKET wc zahájila v sobotu výstavu plnou originálních produktů z papíru s názvem Překvapení. V rámci vernisáže výstavy uspořádala galerie originální open - air festival pořádaný na střeše galerie, na kterém se představily nové talenty alternativní, rockové, bluesové, funkové a popové tuzemské i zahraniční scény.