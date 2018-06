Rudolf Voleman, Právo

„Bude potřeba do sandálů teplé ponožky,“ hlásil Rudolf Kovařík, meteorolog ze Šindelové na Sokolovsku.

„Mezi třetí a pátou hodinou na sobotu přejde studená fronta, takže přes den bude oblačno, postupně polojasno a odpoledne bude skoro jasno. Teploty ale nevystoupí víc než na dvacet stupňů,“ předpovídal počasí na sobotu meteorolog, podle kterého ochlazení dosáhne vrcholu v neděli nad ránem.

„V neděli ráno tam budou mít plus sedm až plus tři stupně,“ konstatoval Kovařík s tím, že odpolední nedělní teploty se budou pohybovat kolem dvaceti stupňů, přičemž bude skoro jasno. Pršet by o víkendu nemělo, ale vítr má foukat tři až sedm metrů za sekundu.

Na začátku příštího týdne má být polojasno a teploty by měly jít postupně nahoru. „Ráno by to mělo být kolem deseti dvanácti stupňů a odpoledne to půjde až k 25 stupňům,“ podotkl meteorolog.

Na svátky, které začínají uprostřed příštího týdne, ale lze očekávat již přeháňky a bouřky. „Ráno bude jasno až polojasno a odpoledne oblačno a místy bouřky,“ uvedl Kovařík s tím, že teploty se ale budou odpoledne šplhat až ke třicítce.