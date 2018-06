Rudolf Voleman, Právo

Nocují tam sice jen pod stanem, ale to jim vůbec nevadí. Naopak jsou rádi, že našli za pár korun azyl v přírodě u vody přímo ve městě.

„Ve stanovém městečku jsme třeba proto, že to je finančně dostupné,“ uvedla studentka Klára z Ostravy, která se svým přítelem Bartolomějem přijela na celý karlovarský filmový festival.

„Není to daleko od festivalového dění a mně osobně se líbí, že je to blízko u vody,“ vysvětlovala, proč zamířili na Rolavu. „Je to tu super, je tady sprcha, záchody, lze si tady koupit jídlo, protože je tu obchod,“ dodala studentka, která se nejvíce těší na samotné projekce filmů.

Recepce Stanového městečka na přírodním koupališti Rolava v Karlových Varech

Hned v pátek odpoledne vyrazili do Kongresového sálu Thermalu na americké psychologické drama Wildlife. „No a tady přítel chce hrozně vidět Roberta Pattisona,“ dodala sympatická brunetka.

Odpoledne se začalo Stanové městečko zaplňovat dalšími a dalšími baťůžkáři z celého světa. „Máme tady lidi z Budapešti, Varšavy, a dokonce i z Miami,“ uvedl recepční Stanového městečka Ondra. Cena ubytování se meziročně neměnila, takže stojí stále 80 korun plus 15 korun lázeňský poplatek.

Baťůžkáři si ve Stanovém městečku v době oddechu čtou Festivalový deník, který vydává mediální partner deník Právo.

K dispozici jsou tradiční služby jako úschovna zavazadel nebo nabíjení telefonů za pětikorunu. „Vše běží podle odzkoušeného a úspěšného modelu z minulých let,“ uvedl Lukáš Červený, šéf městské společnosti KV City Centrum, která Stanové městečko provozuje.

Vloni se v něm ubytovaly bezmála tři tisíce baťůžkářů. Přijet jich ale může i mnohem více, protože kapacita je neomezená. Nocleh se nemusí dopředu objednávat. „Očekáváme návaly hlavně na víkend a pak ve středu příští týden před svátky,“ dodal Červený s tím, že voda v Rolavě je podle aktuálních měření hygieniků vhodná ke koupání.

Stanové městečko na přírodním koupališti Rolava se začalo v pátek zaplňovat baťůžkáři.

Pro baťůžkáře je ve Stanovém městečku na Rolavě k dispozici bufet s non stop provozem. „Připravujeme snídaně v podobě míchaných vajíček, ohřívaných párků, müsli s jogurtem nebo sladké pečivo a k tomu čokoládu, kávu a hlavně čaj,“ uvedl provozovatel občerstvení Václav Zápotočný.

Kromě toho po celý den nabízí bufet například nejrůznější opékané uzeniny, hamburgery, hranolky nebo vařenou kukuřici. Pro vegetariány jsou k dispozici třeba nakládané hermelíny nebo smažené sýry.

„Nemáme výrobnu, abychom vyráběli složitá jídla,“ posteskl si provozovatel, který očekává jako každý rok největší zájem o pivo. „Nabízíme devět druhů piva od desítky po třináctku a také s ovocem a nealko. Počítám, že se vytočí za festival šedesát až sto sudů piva,“ dodal.