Stanislav Dvořák, Novinky

Filmu se daří z intimní blízkosti zachytit problémy, radosti a sny učňů varnsdorfské školy. Jsou velmi chudí, rodinné zázemí nefunguje ideálně, a více než občas sáhnou po alkoholu nebo „hulení“.

Autoři si vybrali případ nezralého kluka, který ani nemá kde bydlet a najednou se má stát otcem, nebo holek, které poprvé zkoušejí pracovat doma i v cizině.

„Hrdinové“ dokumentu, který formou připomíná hrané drama, mají hodně těžký start do života, zároveň není možné nevidět, že nepatří zrovna k největším inteligentům a film je někdy líčí jako ”lemply„. Těžko soudit, do jaké míry za to může prostředí.

Tři příběhy nemají pointu, nedozvíme se, jestli mladí selhali, nebo ne. Divák prostě jen bez komentáře pozoruje něco, co by mohl vidět, kdyby zašel na jakoukoliv českou diskotéku na malém městě. Přiopilé sedmnáctky říkající banality, natvrdlé poloskinheady, drogy, nedostatek peněz. Zůstává otázkou, jak měl film diváka obohatit, co je v něm nového. Překvapit může jedině miliardáře, který nikdy neopustil svou slonovinovou věž. Jinak jde o u nás obvyklý, předvídatelný obraz jedné vyhraněné sociální vrstvy české společnosti.

Celkové hodnocení: 60%