Hvězda amerického filmu je totiž vegan, takže kuchaři slavného karlovarského hotelu pro něj připravili v souladu s tím menu bez živočišných ingrediencí.

Příprava zeleniny v kuchyni Grandhotelu Pupp pro hosty slavnostní večeře s Timem Robbinsem.

Robbins s manželkou na slavnostní večeři seděl u stolu společně s americkým režisérem Richardem Linklaterem, jehož nezisková filmová organizace Austin Film Society má na festivalu vlastní sekci, dánskou herečkou Trine Dyrholm, která ztvárnila hlavní roli ve snímku Nico, 1988 a manželi Bartoškovými.

„Zadáním byla česká kuchyně a my jsme připravili menu s českou kuchyní tak trošičku v jiném hávu, takže je nabídka spíše taková odlehčená, nic smetanového,“ uvedl šéfkuchař Grandhotelu Pupp Martin Piták.

Příprava masa v kuchyni Grandhotelu Pupp pro hosty slavnostní večeře

„Pan Robbins je vegan, takže jsme dostali požadavky na přípravu veganské večeře. Připravili jsme pro něj studený předkrm v podobě carpaccia z červené řepy, avokádový tartar a sušená rajčátka s vanilkovým olejem,“ prozradil šéfkuchař. „Jako hlavní chod jsme servírovali černou quinou s divokou brokolicí a grilovanou baby zeleninou,“ vyjmenoval Piták. „Děláme si domácí sorbety a ten jsme připravili z krvavého pomeranče a letního ovoce,“ dodal.

Mezi takřka sedmdesáti hosty slavnostní večeře, která se uskutečnila ve Francouzské restauraci GH Pupp, ale nebyli pouze vegani nebo vegetariáni a na ty kuchyně GH Pupp rovněž myslela.

Jako polévku vybral Piták řeřichový krém, pesto z medvědího česneku a uzená kachní prsa. Hlavním chodem pak byla telecí líčka na červeném víně s kořenovou zeleninou. „Líčka jsou české jídlo, naše babičky to vařívaly. K tomu jsme měli výbornou zauzenou bramborovou kaši, kterou si tady sami zauzujeme,“ pokračoval Piták. „Nakonec místo černého čaje jsme připravili dortík z matcha čaje s mandarinkovou omáčkou, marinovanými jahodami a jogurtovou pěnou. Je to takový lehoulinký dezert na odlehčení,“ dodal šéfkuchař.

Šéfkuchař Grandhotelu Pupp Martin Piták při kontrole cukrovinek.

Robbins je známý milovník kvalitních francouzských a italských vín, což byla výzva pro provozního náměstka GH Pupp Richarda Lhotáka, který vína vybírá pro festivalové hosty už řadu let. „Proto jsme pro tento večer vybrali bílé francouzské chardonnay z vinařství Gayda,“ prozradil Lhoták. Jedná se o vinařství zasazené v kopcích Pyrenejí asi 25 km jihozápadně od Carcassonne. Z červených francouzských vín se podávalo Chateua Bel - Air Bergerac, ročník 2015. Přivezli jej z vinařství položeného na pahorkatině Dordogne, jihovýchodně od Bordeaux. „Chtěli jsme jej překvapit oblíbenými víny z naší vinotéky ve spojení s českou kuchyní,“ usmíval se Lhoták.

Na červeném koberci a pak na slavnostní večeři se s Robbinsem setkal karlovarský primátor Petr Kulhánek (KOA). „Působil na mě tak trošku, že se nemůže vzpamatovat, protože jej to příjemně překvapilo. Jednak město Karlovy Vary jako takové a samozřejmě festival a lidi na něm. Jak jsem to pochopil, tak si to velmi užívá,“ uvedl primátor. „Zajímaly mě dojmy a ty byly pozitivní,“ dodal Kulhánek.

S večeří byl Robbins také maximálně spokojený. „Česká kuchyně jim velice chutnala. Hosté si sestavené menu pochvalovali včetně doprovodných vín,“ uvedl Lhoták, podle kterého americký herec nejdříve obě vína ochutnal a pak dal přednost červenému. „Pan Robbins na mne působil velice příjemným a sympatickým dojmem. Samozřejmě se to snoubilo s krásou jeho ženy,“ pokračoval provozní náměstek. „Pochválil kuchyni s tím, že byla výtečná a se všemi z personálu si na závěr podal ruku,“ uzavřel Lhoták.