vor, Právo

„Já myslím z našeho pohledu, ale i obecně, že byl festival ve všech směrech úspěšný,“ uvedl s dojetím v hlase vedoucí produkce 53. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech Petr Lintimer.

„Návštěvnost festivalu byla obdobná a také stabilní díky státním svátkům a vše se tak pěkně rozprostřelo. Filmy se líbily, doprovodný program byl bohatý, ať už v Lázních I nebo v Letním kině. My jsme spokojení a věříme, že spokojení byli diváci, návštěvníci,“ pokračoval vedoucí produkce.

„Určitě jsou možná průběžná zlepšení v úklidu města nebo v dopravní situaci, a to řešíme s magistrátem dlouho a celoročně. Není to tak, že by to nikdo neřešil, ale pak nás překvapí, že se festival rozrůstá. Ať už aktivity naše nebo partnerů či doprovodný program je bohatší a bohatší, takže sem přijíždí více lidí, tak je potřeba většího úklid,“ poznamenal Lintimer.

„Ale vím, že všichni dělají maximum, aby bylo město čisté. Posledních mnoho let to myslím není pro město žádná ostuda. Doprava je samozřejmě problematická, už jenom proto, že se hlavní část festivalu odehrává na pěší zóně mezi Thermalem a Grandhotelem Pupp,“ konstatoval Lintimer.

Již po sobotním závěrečném vyhlášení výsledků letošního ročníku MFF se začal festival ještě v noci bourat a stěhovat. „My předpokládáme, že do úterý všechno zlikvidujeme,“ uvedl Lintimer. „Začalo se vším, čím to bylo možné. To znamená počítačovou sítí, kancelářemi, výzdobou venku, začalo se ještě před sobotní půlnocí,“ uvedl vedoucí produkce. „Počítám, že na odstěhování festivalu budou pracovat zhruba tři stovky lidí,“ uzavřel.