„Letos jsme zaznamenali zhruba 5 600 půjčení, což je o asi sedmnáct půjčení více než vloni,“ uvedl Roman Humeni, mluvčí společnosti Ski a Bike Centrum Radotín, která na MFF půjčovnu jízdních kol Specialized provozuje.

„Přitom vloni jsme měli ještě jedno stanoviště navíc u Domu České televize, které letos nebylo,“ pokračoval mluvčí.

„Letos jsou ta čísla rozdělena rovnoměrně na všechny dny, což v minulých letech tak nebylo. Možná v tom hrají roli státní svátky. V minulých letech jsme zaznamenali více půjčení na začátku festivalu a pak méně nebo obráceně,“ dodal Humeni, podle kterého začátek letošního festivalu byl co do zájmu o půjčovny menší, ale o to byl stabilnější.

Žádné kolo se neztratilo



„Nejvíce se kola půjčovala u Thermalu, hned za ním je GH Pupp a potom s velkým odskokem je Stanové městečko. Tam se totiž kola půjčovaly především ráno a pak až večer, přes den je to tam ve stanu mrtvé. To jedou hlavně půjčovny v Thermalu a v Puppu,“ uvedl Humeni, podle kterého řada lidí si kolo u Thermalu půjčila nikoliv jen za účelem dojet ke kinosálu, ale také kupříkladu na nákup do obchodních domů, které stojí mimo centrum města.

„Žádné kolo se nám neztratilo. Všechno bylo bez problémů. Podobně jako v minulých letech. Skupina lidí, která jezdí na festival, tak od té zaplaťpánbůh nic nehrozí,“ dodal mluvčí.

K zapůjčení jízdního kola bylo potřeba se zaregistrovat s festivalovým pasem a občanským průkazem v půjčovně. Hodina půjčovného byla opět zdarma a každá další za sto korun, ale toho prakticky nikdo nevyužívá. Návštěvníci festivalu dostali k půjčenému kolu rovněž přilbu a zámek. Většina kol měla stojánek s nosičem.

Desítky kusů k dispozici



K dispozici bylo sedmdesát jízdních kol Specialized, v provedení mezi krosovým a městským kolem. Mezi stanovišti se kola převážela, aby jich bylo stále dostatek k dispozici.

V provozu byly půjčovny od osmi od rána do jedenácti hodin do večera. Na stanovišti u GH Pupp byla k dispozici navíc odpočinková zóna Specialized s lehátky nebo kostkami na sezení či sedací pytle. Navíc bylo možné se zúčastnit soutěže o dvě krosová kola.