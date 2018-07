Lenka Hloušková, Novinky

Před mikrofonem, kamerou, u diktafonů redaktorů Novinek.cz se v uplynulých dnech vystřídaly desítky filmařských osobností, od režisérů po herečky a herce. S osobitým šarmem, každý po svém, se snažily „prodat” vlastní umělecké počiny dále, čtenářům a možným divákům.

K této strategii patří i trailery, které mají lidi do kin a k televizním obrazovkám přilákat.

Jan Svěrák: Akumulátor 1 byl takový otloukánek

Jan Svěrák o "novém" Akumulátorovi 1 a chystaných scénářích

„Akumulátor 1 byl takový otloukánek. Pro mě. Protože trošku vybočuje z řady našich filmů, které většinou psal táta, mají takovou jeho poetiku. Akumulátor 1 je hodně divoký. A já ho vždycky považoval trošku za horší film. Ale když jsem se na něj nedávno díval, zjistil jsem, že má v sobě tolik nápadů, nakumulované energie, že není vůbec špatný. Dokonce má své diváky,” řekl Novinkám.cz mimo jiné Jan Svěrák.

Video Upoutávka na film Akumulátor 1

Dan Svátek a jeho Úsměvy smutných mužů

Dan Svátek o Úsměvech smutných mužů a alkoholismu v Česku

Početná delegace dorazila do Varů také s novým snímkem Úsměvy smutných mužů. A proč by měli diváci zajít do kina právě na tenhle film? „Téma alkoholu a alkoholismu je v naší republice docela aktuální. A držíme se v tomhle směru na špici, co se týček vypitého alkoholu na hlavu. To je jeden důvod. Pak kvůli autentické předloze Josefa Formánka, který si to sám prožil. Napsal o tom knihu a my jsme tu knihu zfilmovali. A třetí důvod jsou určitě herci, kteří jsou v našem filmu skvělí,” říká režisér snímku, v němž si spisovatele, který bojuje s alkoholem, zahrál populární herec David Švehlík.

Trailer k filmu Úsměvy smutných mužů

Zlatý podraz: film o lásce, basketu a naději

Na podzim zase půjde do kin film Radima Špačka Zlatý podraz. Snímek o lásce, basketu a naději bude mít premiéru koncem října. A proč by na něj podle pana režiséra měli přijít diváci do kina? „Vzhledem k tomu, že kolem 25. října - v den plánované premiéry - si budou, možná matně, připomínat sto let vzniku Československa, tak by je to mohlo inspirovat. Mohli by se podívat na to, jak to prožívali zrovna tihle ti kluci, kteří chtěli jen hrát basket a běhat za holkami. A ty dějiny před ně stavěly takové překážky, kde se museli rozhodnout, zda z toho vyjdou se ctí, nebo ne. Je to taková příležitost si zrekapitulovat sám k sobě, ne jaký vztah má člověk k basketbalu, ale k dějinám Československa.”

Trailer k filmu Zlatý podraz

Mars: komedie o české, i trochu slovenské, kolonizaci Marsu

Petra Nesvačilová v Karlových Varech

FOTO: Milan Malíček, Právo

Netradiční snímek bude mít premiéru na podzim. Temperamentní Vendy, která se ocitla na rudé planetě, si v něm zahrála Petra Nesvačilová. A takhle láká do kin diváky: „Máte možnosti vidět, kam budou za pár let jezdit na dovolenou. Ať to berou jako takový návod nebo průvodce na budoucí dovolené, možná i bydlení.”

Trailer k filmu Mars

Jiří Strach: Anděl Páně 3 zůstává stále ve hře, teď je tu ale Labyrint III

Jiří Strach o Labyrintu III

Už po prázdninách se mohou diváci těšit také k televizním obrazovkám. ČT nasadí hned několik pokračování svých úspěšných projektů. Mimo jiné Labyrint III. „Vrací se nám Lenka Vlasáková jako parťačka Jirky Langmajera, která se v první sérii mihla jako policejní psychiatr, takže ta se stává součástí vyšetřovací partičky. A přibyli nám Petr Stach s Denisou Nesvačilovou, krásnou roli venkovského policajta si tam zahraje David Švehlík. Takže si myslím, že je to opět krásně obsazeno,” prozradil o Labyrintu III. jeho režisér Jiří Strach.

Trailer Labyrint III

První republika III. se přesouvá do 30. let, řeší soukromé vztahy

Katarína Šafaříková nejen o natáčení První republiky

Na chladnější měsíce si ČT nechala i další ze svých úspěšných seriálů, pokračování První republiky. Její režisér Biser Arichtev před natáčením řešil, kým nahradí Annu Fialovou, jež se rozhodla z projektu odejít. Jeho volba padla na Slovenku s maďarskými a českými kořeny. Katarína Šafaříková tak nově ztvární roli Ireny von Lippi.

Trailer ke třetí řadě První republiky

Martin Myšička o Zkáze Dejvického divadla: Možná to jednou bude hezká vzpomínka

Delagace ve složení (zleva) Martin Myšička, Lenka Krobotová, Václav Neužil, Pavel Šimčík a Ondřej Hübl představili na 53. ročníku karlovarského festivalu Zkázu Dejvického divadla.

FOTO: Milan Malíček, Právo

ČT do Varů přivezla rovněž další svůj očekávaný projekt. Odvysílá jej ovšem až v roce 2018. Jde o Zkázu Dejvického divadla, o níž s Novinkami.cz ve Varech mluvil umělecký šéf souboru Martin Myšička.

„Ta hranice mezi skutečností a fikcí se tenká, možná propustná a pohyblivá. Každá ta postava a situace má reálný základ nebo odrazový můstek a je to v rámci seriálu přetažené do nějaké absurdity,” uvedl o seriálu, který režíroval Miroslav Krobot.

Zkáza Dejvického divadla

Osobní tip? Toman, nový film Ondřeje Trojana



Tak na co, milí čtenáři, půjdete do kina vy? Co si pustíte v televizi? A ještě jeden osobní, český tip na závěr. Jaksi mimo Vary. Je jím novinka režiséra Ondřeje Trojana, film Toman mapující až s děsivou přesností druhou polovinu 40. let 20. století u nás.

Na první pohled vlivní straníci, na ten druhý banda chlápků toužících po moci, ženských, chlastu, penězích..., po všem, co mohou (zne)užívat.

FOTO: Total HelpArt T.H.A./Martin Špelda

Chcete-li vidět, jak dokáže pár lidí zneužít politickou moc ke svému obohacení, podupat během pár desítek měsíců všechny hlavní zásady demokracie, obchodovat s neštěstím stovky tisíc uprchlíků, prodat všechno všem, a to za němého úžasu/úděsu slušně i "slušně" vychovaných lidí, vyrazte začátkem října do kina. Hlavní roli - šedou/rudou eminenci Zdeňka Tomana - ztvárnil Jiří Macháček.