Rudolf Voleman, Právo

„Pan Robbins si zrovna u nás kolo nepůjčil, ale mají o ně zájem k dopravě po městě některé zahraniční filmové štáby. Než jezdit autem, tak jim jízda na kole přijde zajímavá,“ prozradil Roman Humeni, mluvčí společnosti Ski a Bike Centrum Radotín, která na MFF půjčovnu jízdních kol provozuje.

„Máme tu sedmdesát jízdních kol Specialized. Jsou to víceméně kola v provedení mezi krosovým a městským kolem,“ uvedl Humeni.

Nezbytný festivalový pas



K zapůjčení jízdního kola je potřeba se zaregistrovat s festivalovým pasem a občanským průkazem v půjčovně. Ty jsou stejně jako v minulých letech tři, a to ve Stanovém městečku, u hotelu Thermal a vedle Grandhotelu Pupp.

„Hodina je zdarma a každá další je za sto korun, ale toho prakticky nikdo nevyužívá. Všichni se do hodiny vejdou,“ pokračoval Humeni, podle kterého půjčovny evidují každý den šest až osm set půjčení bicyklů.

Návštěvníci festivalu dostanou k půjčenému kolu rovněž přilbu a zámek, kdyby si chtěli cestou zastavit a například nakoupit.

„Většina kol má stojánek s nosičem,“ dodal mluvčí. Počet kol je podle něj dostatečný, protože kola jsou několikrát denně převážena z půjčovny do půjčovny. „Největší zájem je tady o kola ráno, když všichni jedou do města na festival,“ prozradil mladík z půjčovny ve Stanovém městečku. „Zatím se nám nestalo, že by někdo kolo nevrátil,“ dodal Humani.

Technici připravení



Případné defekty duší řeší technici půjčovny. „Stalo se nám, že přijel klient na vypuštěných kolech a ani si toho nevšiml. Pouze říkal, že to kolo při jízdě nějak divně plavalo,“ popisoval mluvčí.

„Půjčujeme si jízdní kolo každý den, protože je to ideální dopravní prostředek,“ uvedla Bára s Kubou z Kladna, když nasedali na kolo ve Stanovém městečku. Cesta odtud vede podél říčky Rolavy a pak podél řeky Ohře až do festivalového centra dění.

„Akorát jednou jsme si nestihli půjčit kolo, protože bylo už po jedenácté hodině večer, tak jsme museli jet zpátky do Stanového městečka autobusem. Chápeme ale, že půjčovna nemůže fungovat non stop,“ pokračoval Kuba.

Soutěž o kola



Půjčovny jsou v provozu od osmi od rána do jedenácti do večera. „Na stanovišti u GH Pupp je rovněž odpočinková zóna Specialized, kde jsou k dispozici lehátka nebo kostky na sezení či sedací pytle,“ upozornil Humani s tím, že firma pořádá pro návštěvníky festivalu i soutěž.

„Soutěž o dvě krosová kola spočívá v tom, že kdo udělá co nejoriginálnější fotku, buď s kolem z půjčovny, nebo se dvěma hosteskami, které se tady pohybují,“ popsal mluvčí.

Fotku je pak potřeba umístit a správně označit na stránkách na sociálních sítích.