vor, Právo

„Hlavně jsme se letos zaměřili na dětskou scénu a pozvali jsme přátele, kteří s námi roky spolupracují,“ uvedl šéf KHD Libor Balák.

„Máme tam úžasné Sváťovo dividlo z Litoměřic nebo pražské divadlo Pruhované panenky,“ pokračoval principál. „Z kapel, které vystupují večer, bych jmenoval kupříkladu skupinu Louka band Praha, která se představila divákům v neděli,“ dodal Balák.

V úterý večer se na pódiu pod mostem představí nejdříve zmiňované litoměřické divadlo s představením O pyšné noční košilce. Večer se pak chystá nastoupit legendární karlovarská bigbeatová kapela Fish Flesh Field and Henry Dollar.

Ve středu bude hrát další karlovarská legenda, Kryštůfek Robin. Divadlo Letadlo s představením V korunách stromů se chystá na představení ve středu a večer nastoupí na pódium Bernard Blues band. „Jejich hudba je mimo jiné motivovaná skladbami Jimiho Hendrixe,“ poznamenal Balák.

DIFadlo Ostrov s pohádkou Jak se léčí strašidla bude hrát dětem v pátek odpoledne. Skvělý bigbít 60. a 70. let pak nabídne v osm hodin večer kapela The Crash. V sobotu se chystá pod most divadlo Ondřej a s diváky se pak večer na festivalu rozloučí kapela Netřísk.

Kapacita scény pod Chebským mostem je dvě stě míst, přičemž se sedí na dřevěných špalcích. Akreditovaní návštěvníci vstupné neplatí a ostatní v řádu několika desetikorun. „Jsme rádi, že se k nám lidé naučili chodit,“ pochvaloval si principál a připomněl, že u divadelní a koncertní scény je k dispozici i občerstvení.