Iva Roze, Festivalový deník

Letos se ve festivalové znělce objeví americký herec Casey Affleck. A to je asi tak všechno, co vám k ní řekneme, abychom vám nezkazili každoroční překvapení, bez kterého by Vary nebyly Vary.

Tedy, ještě bychom mohli prozradit, že je to možná jedna z nejpovedenějších znělek vůbec – už proto, že kromě Afflecka se pro jednu z epizodních rolí podařilo získat skvělou herečku Sandy Martin, která hraje v letošním filmovém hitu Tři billboardy kousek za Ebbingem excentrickou Dixonovu mámu.

Děj znělky se odehrává v severním Hollywoodu a stihla se nasnímat za jeden den, ačkoli natáčení muselo být přerušeno – to kvůli tomu, že policie zrovna toho dne ve stejné ulici zatýkala jakýsi kriminální gang. Tož tak.

Affleckovy rekvizity

Když Casey Affleck (42) minulý rok převzal Cenu prezidenta festivalu, slíbil, že si ve znělce festivalu na letošek zahraje. Podobně jako další hvězdy před ním, i on viděl předešlé ikonické znělky s Milošem Formanem, Helen Mirren či Dannym DeVitem a zamiloval se do jejich vtipu a unikátní atmosféry festivalu, který se nebere příliš vážně a umí si ze sebe udělat legraci. Nakonec, většině laureátů se karlovarské znělky líbí.

„Všichni jsou z nich nadšení a rychle účast na nich přislíbí,“ říká prezident festivalu Jiří Bartoška, „ale pak je výzva skloubit vše časově dohromady.“

Podobné to bylo i s Affleckem. Když na konci minulého roku konečně potvrdil, že znělku pro letošní ročník natočí, a odsouhlasil scénář, měl jediný požadavek: musí se to stihnout za jeden den v konkrétním týdnu v polovině ledna 2018.

„Casey nám dal zrovna týden, kdy byl v Los Angeles pracovně i Ivan Zachariáš a my s Karlem Ochem (umělecký ředitel MFF KV) jsme byli právě na cestě do Sundance,” popisuje přípravy výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha. „Takže to vyšlo skvěle.“

„Awesome!“ (Báječné!)



Režisér Ivan Zachariáš dodává, že s Caseym Affleckem byla radost pracovat. Dokonce prý nabídl některé své osobní věci coby rekvizity a taky na natáčení přijel vlastním pick-upem – kdyby se náhodou hodil.

„Casey byl nesmírně příjemný a úplně v pohodě. Bylo to jako jít s kámošem na pivo,“ shrnuje Ivan Zachariáš, který společně se zbytkem svého štábu vyrábí znělky zadarmo, z lásky k festivalu. Nakonec, stejně jako všechny hollywoodské hvězdy, které ve znělkách účinkují.

”Nejde o peníze. Dělají to proto, že se jim nápad líbí, a proto, že fandí festivalu,“ říká Zachariáš. Mimochodem, Affleck už hotovou znělku zhlédl – a reagoval na ni klasicky kalifornsky: „Awesome!“ (Báječné!)

A nám nezbývá než souhlasit. „Like, totally!”