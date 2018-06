Rudolf Voleman, Právo

„Budeme posilovat do té úrovně, do které budou volné autobusy. Vše řešíme tak, abychom vyhověli co nejvíce cestujícím,“ uvedl mluvčí společnosti Regio Jet Aleš Ondrůj.

Ve středu po poledni nabízela společnost pouze několik míst na nejrannější páteční spoj, zhruba polovinu míst v autobuse na spoj odjíždějící v půl deváté ráno a pak až sedmnáct míst na poslední páteční spoj v půl desáté večer.

„Je to první prázdninový den,“ poznamenal Ondrůj s tím, že je zájem o dopravu v pátek na prázdniny po celé republice.

Regio Jet už přitom do Karlových Varů posílil dalším autobusem prakticky všechny denní exponované spoje a spoj v půl čtvrté dokonce o dva autobusy. Přesto je vyprodáno. „Už nyní je posílení v rozsahu 80 až 100 % pravidelné dopravy,“ dodal Ondrůj, podle kterého by měli cestující sledovat, jestli se ještě nějaká místa neuvolní nebo nepřibude další autobusový spoj. Cena jízdného je 159 až 169 korun.

Plno hlásí i konkurence



Autobusový dopravce Flix Bus nabízel ve středu před polednem dopravu z Prahy na páteční zahájení karlovarského filmového festivalu pouze ve čtyřech spojích před devátou hodinou ráno, ve dvou spojích po poledni a ve třech spojích po osmé hodině večer. Jinak byly všechny další spoje plně obsazené.

„Aktuálně máme v pátek většinu spojů z Prahy do Karlových Varů vyprodanou,“ potvrdila mluvčí společnosti Flix Bus Martina Čmielová s tím, že se společnost chystala odpoledne posílit jeden ze spojů ještě jedním autobusem.

„Běžně ceny jízdenek začínají od 29 korun, aktuálně je možné zakoupit si jízdenky od 139 korun na poslední volná místa v čase 20:25,“ pokračovala mluvčí.

Vlakem přes tři hodiny



Z Prahy do Karlových Varů jezdí vlaky přes Ústí nad Labem, takže jízda trvá přes tři hodiny, to je nevýhoda. Výhodou je, že vlak má větší kapacitu, a České dráhy navíc posilují spoje nasazením dalších vagónů.

„Včasná jízdenka stojí nyní 169 korun,“ uvedla ve středu po poledni mluvčí ČD Radka Pistoriusová s tím, že čím dříve si cestující jízdenku zakoupí, tím je levnější. Další možností, jak jet do Varů, je Západním Expresem s občerstvením přes Plzeň, z kterého se ale musí přestupovat v Chebu.

„V pátek se budou přesouvat obrovské masy lidí, a to nejen kvůli festivalu, tak bych doporučila raději si rezervovat místenku,“ dodala Pistoriusová.

Přibudou linky po městě



V samotných Varech budou kromě klasických linek MHD jezdit rovněž tři tradiční Festivalové linky. Ta označená F1 mezi Stanovým městečkem a Drahovicemi, F2 mezi Stanovým městečkem, Thermalem, Richmondem a Březovou a F3 mezi Stanovým městečkem, Thermalem a Divadelním náměstím.

Linky budou jako každý rok jezdit zhruba od osmi od rána do tří do noci. „Vše bude stejné jako vloni, takže v autobusech bude i wi-fi připojení, které jsme vloni zavedli,“ uvedl Lukáš Siřínek, který je pověřen řízením Dopravního podniku Karlovy Vary.