vor, Novinky

„Podařilo se nám získat výjimečné a rozsáhlé podzemní prostory bývalého kina Praha, ve kterých se za posledních dvacet let neudálo snad vůbec nic. Kapacita klubu bude kolem čtyř stovek osob a vzhledem k jeho dispozicím a umístění se obyvatelé přilehlých ulic nemusí obávat žádného hluku,“ uvedla organizátorka Aeroportu Marie Neumannová.

„Kino Praha skončilo na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. Poté bylo přestavěno na sklad Becherovky, který zde vydržel až do devadesátých let. Letos tak Aeroport návštěvníkům umožní navštívit několik dekád nedostupné prostory,“ pokračovala organizátorka.

Otevřeno v noci



Prostor bude otevřen každou festivalovou noc od 22 hodin. V programu se má objevit to nejlepší z domácí tuzemské klubové scény, tak zahraniční interpreti jako Imre Kiss (HU), Deadbeat (CAN) nebo Peter Kirn (US).

Jednotlivé večery proběhnou v hudební dramaturgii pražského klubu Ankali, Festivalu Spectaculare, XYZ Project a dalších.

„Koncept letošního ročníku vychází z naší více než desetileté zkušenosti, kdy se nám neustále potvrzuje, že většina klubových návštěvníků má během večera jediný cíl, a to dostat se za jakoukoliv cenu do backstage. Tedy do prostor určených jako zázemí pro produkci a účinkující. Rozhodli jsme se proto, že jim vyjdeme vstříc a backstage přesuneme přímo mezi ně. Návštěvníci tak budou náš tým moci sledovat jak během pracovního vypětí, tak během ojedinělých chvil relaxace,“ shrnuje Neumannová.

Oslava jedenáctin



Festivalový pop-up klub Aeroport letos oslaví v Karlových Varech už jedenáctý rok své existence. V předchozích letech jej bylo možné navštívit na Goethově vyhlídce, ve stáčírně minerálních vod nebo také v budově bývalé spořitelny na Divadelním náměstí.

Vstup do klubu je pro všechny vlastníky Festival Passu zdarma, pro ostatní za padesát korun.