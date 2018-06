Stanislav Dvořák, Novinky

Režisér takových klasik jako Okresní přebor, Autobazar Monte Karlo a Čtvrtá hvězda se vrací se sitkomem Hra o tom, že život je pouhou hrou, kde ústřední dvojku zahráli Michal Suchánek a Petr Marek.

„Série je konstruovaná notně situačně a ty situace jsou velmi univerzální, od originálu se proto odchyluji minimálně. Samozřejmě hodně si hrajeme s dialogy, ty jsou jiné, tam je asi nejvíc mé práce a práce scenáristů. Necítím se tím nijak limitován, naopak, je to poprvé, co něco takového dělám, a jsem rád, že si to můžu vyzkoušet,“ řekl režisér.

Václav Marhold

FOTO: Mall.tv

„Nechal jsem se inspirovat zahraniční předlohou, v níž hrají dva moderátoři z Norska, kteří jsou ve své zemi oblíbenými komiky. Mým záměrem bylo vytvořit novou komickou dvojici, která bude působit svěže a neokoukaně. Michala Suchánka jsem poznal při natáčení seriálu Trpaslík, během kterého se projevoval nejen jeho autorský, ale také široký herecký potenciál, který může být pro mnohé překvapivým. S Petrem Markem se znám dlouho a obsadit jsem ho chtěl mnohokrát, ale nikdy to nevyšlo. Oba k sobě ladí velmi dobře fyzicky, ale víc než vizuální souhra mě baví představa střetu jejich odlišných poetik, která se projevila už první natáčecí den,“ dodal.

Suchánek s Markem komentují osudy Štěpána, mladého kluka, který by chtěl víc sexu a ”míň situací, v nichž si připadá jako úplný idiot„.

Hraje ho Václav Marhold. „Vaška jsem si všiml v divadle. Není jednoduché najít mladého herce, který má vlastní tvář a on ji má. Je trochu odlišná od té, kterou ukazuje původní norský protagonista, ale přijde mi zajímavá a věřím, že bude diváky bavit,“ popsal Prušinovský. Seriálovou partnerkou mu bude Jenovéfa Boková.