Váš první film odrážel vaše vlastní zkušenosti. Je tomu tak i s Mama Brasil?

V mnohém se našim životům podobá. Oba jsme odešli z domova velmi mladí: mně bylo 16 a Karine 17. Natáčeli jsme v Petrópoli, kde jsme se narodili, a stejně jako Fernando i já jsem hrával házenou. To všechno je pro film velmi důležité, ale Mama Brasil je spíš osobní než autobiografická.

Když jsem odešel z domova, díval jsem se jen dopředu. Vůbec jsem se nestaral o rodiče nebo bratry, kteří tam zůstali. Ale když jsem se stal otcem, začal jsem přemýšlet o minulosti. S Karine jsme si začali říkat, co asi tenkrát naši rodiče prožívali. A co asi budeme prožívat my sami, až se naše děti rozhodnou začít žít vlastní život.

Ve filmu tuto rodinu vykreslujete s velkou vřelostí. Nemají peníze, jejich syn odchází pryč a dům se jim doslova rozpadá nad hlavou, a přesto vypadají šťastně.

Ve skutečném životě se věci dějí najednou a vy se s nimi musíte vypořádat. Ale v Mama Brasil jsem chtěl ukázat něco víc než jen utrpení. Existuje i naděje. Ta rodina není bohatá, ale nežijí ve favele. Bojují za lepší život.

Navíc brazilské ženy musejí být za každých okolností silné. To ony obvykle mají na starosti celý dům. Irene i její setra jsou přesně takové. Všechno to drží pohromadě. Je to těžké a není to fér a samozřejmě při tom narážíte na spoustu překážek. Ale v životě můžete i v takové chvíli zažívat radost, pocit naplnění a štěstí.

Vaše kamera je skoro pořád v pohybu. Proč jste si zvolil tento způsob?

V takovéto rodině není nikdy klid. Je tam neustálý pohyb a hluk. Máme jeden hlavní úhel pohledu na celý příběh, a to Irenin. Neustále ji vidíme a po čase začínáme chápat její vnitřní boj. Ale v rodině jsou ještě další lidé.

Chtěli jsme vytvořit napětí mezi tím, co se jí asi tak honí v hlavě, a jejich společným životem. Postupně jsem se chtěl dostat blíž a pochopit, co se děje, aniž bych při tom pustil ze zřetele Irene.

Mama Brasil je příběh o dospívání. Ale ne Fernanda, ale Irene. To ona skončí na úplně jiném místě, než kde začala, a má před sebou celý nový svět.