Princ, tanečník, hokejista, co je vám blíž?

Asi ten herec, kterého jste nezmínila. (Smích) To je mi takové nejbližší.

Jak dlouho jste zkoušel bruslit?

Přesně to bylo osm nebo deset hodin. Dohromady.

Ale bruslíte odmala, předpokládám.

Jako malý jsem chodil s kluky na rybník, ale hokejové bruslení je úplně o něčem jiném. To jsem se začal učit vážně až kvůli seriálu. A jestli se mi nebudou profíci smát? Je to možný, ale mě to nějak neuráží. Je mi to jedno. Snažím se, jak můžu, hokej se nějak naučit.

Překvapilo vás třeba, jak je výstroj těžká?

Překvapilo, ale na tom ledě vám to při pohybu vlastně pomůže. Člověk se díky výstroji rozjede a je rychlejší.

Jednu z hlavních rolí hraje Zdeněk Piškula.

FOTO: obbod



Jak často jste padal?

Často, hodně často, ale na štěstí jsem měl tu výstroj. Nemám proto žádné modřiny.

Zlepšovalo se to nějak během natáčení?

Jo, jo, jo. Ano. Natáčení trvá dvanáct hodin v kuse. Jsou tam ale i nějaké prodlevy. V nich jsem si tak nějak bruslil a učil jsem se bruslit.

Natáčelo se v Havířově. Byl jste tam poprvé?

Poprvé.

A platí věta, které zazní v pilotním dílu: „Jakou asi, kur*a, můžeš mít cestu do Havířova?“

Jaká asi může být cesta do Havířova? (Smích) Ne, my jsme tam jeli v luxusním mustangu s vytuněným výfukem, které v Lajně vlastní Luboš Hrouzek, tedy Jiří Langmajer. Skrčení, jako sardinky jsme jeli jinak do Havířova sedm hodin, protože jsme se zasekli na dálnici. A ten malinký mustang navíc prděl při každém dupnutí na plyn. Takže moje první cesta do Havířova byla velice záživná a obohacující.

Video

Internetový seriál Lajna



Natáčet se má ještě sedm dílů. Znamená to sedm podobných cest do Havířova?

To nevím, to my řekne produkce. Díly se natáčejí na přeskáčku, třeba třetí a pátý. My jsme zatím za čtyři, spíš pět dnů udělali první, pilotní.

Video je na internetu ani ne týden a už překonalo půl miliónu zhlédnutí. Jste překvapený?

Jsem za to rád, ale úplně překvapený nejsem, protože - když jsem ten seriál viděl - bylo mi jasné, že uspěje. Obzvlášť, když je z takového okruhu, kterému se už leccos povedlo.

Sledujete lední hokej? Komu fandíte?

Sleduji všechna mistrovství a samozřejmě fandím našim. Oblíbený klub ale nemám. Hokejová pravidla ovládám, maličko.

Na nohách máte vedle bruslí na lední hokej také ty krasobruslařské. Je na nich pohyb těžší?

Ty byly o dost těžší. Máme tam i scénu, kde si na ty zoubky ztěžuji, což nebylo vůbec hrané, ale přirozené. Ty zoubky jsou opravdu na nic.

Herec Zdeněk Piškula a tanečnice Veronika Lálová

FOTO: Právo



Co vás čeká za práci v následujících týdnech a měsících?

Teď jsem točil štědrovečerní pohádku, kterou diváci uvidí pětadvacátého prosince. Potom mě čekají další díly Lajny. A na příští rok mám už naplánované dva celovečerní filmy.

Během StarDance jste byl v maturitním ročníku. Jak to dopadlo?

Maturoval jsem právě během natáčení té pohádky. A ukončil jsem úspěšně studium na pražské konzervatoři. Nyní mám naplánovaný rok práce. Chci taky cestovat. Pak uvidím. Nic neřeším, nechávám to otevřené.