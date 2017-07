„Jedná se o společný koncept Grandhotelu Pupp a RED Pifu. Snažíme se oslovit mladší klientelu, kterou lákáme nejenom na zajímavé jídlo a pití, ale i na zajímavější ceny, než jsou běžně v GH Pupp dostupné,“ uvedla generální ředitelka hotelu Andrea Pfeffer - Ferklová.

„Ke vstupu už nebude potřeba V. I. P. akreditaci,“ uvedl otec myšlenky Pupppunku a provozovatel pražské vinárny a restaurace RED Pif Milan Bartoš. „My jsme ho postavili venku před hotelem, takže sem může každý baťůžkář,“ dodal.

Osvědčil se i autobus



„Kromě busu, který jsme měli již v minulém roce, tedy Double Deckeru, tak tu bude rovněž Puppstage, kde budou moc každý den návštěvníci Pupppunku vyslechnout si ty nejlepší DJ,“ prozradila ředitelka. Ale nejenom to.

„Pozvali jsme Freestylers, přijedou v úterý, zahrají tady a trošku zapaříme,“ uvedl Bartoš. Freestylers je kultovní breakbeatová skupina, která vznikla na začátku 90. let. Hudbu kapela skládala i pro filmy.

Proslulý autobus v Karlových Varech.

FOTO: Rudolf Voleman, Právo

Hosté neobvyklého restaurantu před GH Pupp si mohou objednat stejně tak neobvyklá vína, které si Bartoš sám namíchává. Lahve mají speciální etiketu as nápisem Pupppunk a vloni šly rychle na dračku. V nabídce jsou v historické litinové vaně s ledem.

„Tahle vana obsahuje třicet druhů šampaňského, ale těch nejkrásnějších. Máme největší šampaňský bar ve Varech,“ ukazoval Bartoš na neobvyklý bar stojící vedle Double Deckeru, který slouží jako kiosek.

Víno za čtyřicet



Zatímco sklenička vína je za čtyřicet korun, cena jídel byla už vloni do dvou set korun. V GH Pupp by host za stejné menu zaplatil několikanásobně vyšší cenu. Menu připravuje výtečný kuchař Stephen Senewiratne ze Srí Lanky.

Provozovatel Pupppunku Milan Bartoš.

FOTO: Rudolf Voleman, Právo

„Snažíme se dělat gastronomii, která je evropská a avantgardní. On má svůj rukopis. Kuchaři vidí ve světě, jak se co vaří, a začnou to také tak vařit. I když používá české nebo francouzské suroviny, tak vždycky tam má něco z toho svého koření, takže to má vždycky šmrncnuté tím, kde se narodil,“ popisoval Bartoš.

„K tomu máme vlastní vína, zhruba osm set druhů, a ke každému chodu a ke každému člověku se snažíme vybrat to nejvhodnější,“ dodal.

Talíř na památku



Jídla nejsou jako obvykle na festivalech podávány na papírových táccích a nápoje v umělohmotných kelímcích. Talíře si nechal Puppunk vyrobit vlastní a po konzumaci jej může zákazník vrátit, aby dostal zpět padesátikorunovou zálohu, nebo si ho ponechat jako suvenýr z festivalu.

„Já, když si chci dát víno, tak ho chci pít ze sklenky, a ne z kelímku. Všude jinde ve světě to funguje, že se podávají nápoje do zálohovaných sklenic, tak jsme si řekli, že to zkusíme a zavedli jsme porcelán a sklo,“ dodal provozovatel podniku.