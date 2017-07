„Hovořil jsem s nimi krátce na červeném koberci při zahájením festivalu. Oba se ke mně měli a říkali mi, jak se jim velmi líbí Karlovy Vary,“ prozradil Kulhánek. „Oba dva mi říkali, že vůbec netušili, že něco tak pěkného tady existuje,“ dodal primátor. S oběma hvězdami, které převzaly hned na začátku festivalu od Jiřího Bartošky Cenu prezidenta MFF, se měl setkat primátor ještě v sobotu na slavnostní večeři v Grandhotelu Pupp.

Tam ale nakonec Thurmanová nedorazila, protože v nabitém programu si potřebovala oddechnout. „Říkali, že je velmi unavená, a že tento bod programu musela vynechat,“ vysvětlil Kulhánek. Nechyběla ale další hvězda Casey Affleck a hudební skladatel James Newton Howard. „Na večeři jsme se ale pouze pozdravili,“ poznamenal primátor.

Casey Affleck s prezidentem festivalu Jiřím Bartoškou

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Přísně veganské menu

„Hodnotím to jako povedený večer se vší slávou,“ uvedl Pavel Procházka, vedoucí Grandrestaurantu v Puppu, kde se v sobotu slavnostní večeře uskutečnila. „Casey Affleck si pochutnával na rizotu s čerstvým chřestem. Takže ten měl bezmasé jídlo, ten má přísně veganské menu. Všichni si ale menu pochvalovali, vše se odehrávalo ve slavnostním duchu,“ konstatoval provozní náměstek GH Pupp Richard Lhoták. „Je to příjemný host, příjemný člověk. Ostatně tak jako každá hvězda, která během festivalu do Grandhotelu Pupp v posledních letech přijela,“ svěřil se Procházka.

„Affleck seděl v centru u hlavního stolu společně s prezidentem festivalu Jiřím Bartoškou,“ prozradil šéf Grandrestaurantu, podle kterého u hlavního stolu večeřeli rovněž hudební skladatel James Newton Howard, paní Dagmar Havlová a také Livie Klausová.

„Ke studenému předkrmu jsme servírovali bílá vína, k hlavnímu chodu pak červená a k dezertu se tradičně podávala káva,“ dodal Procházka.

Kulhánek, který si po slavnostní večeři pochvaloval roládu z vepřového kolínka, si těžkou hlavu z neúčasti Umy Thurmanové na slavnostní večeři nelámal. „Pro mne to podstatné nebylo, protože pro mne bylo podstatné, že se chystala do letního kina uvést dvojdílný opus Kill Bill,“ uvedl Kulhánek.

Kulhánek se tam jako velký filmový fanoušek chystal. Již čtvrtstoletí je spolupořadatelem karlovarského filmového klubu, takže každý den chodí na festivalová filmová představení. „Zatím největším zážitkem byl nový snímek režiséra Kaurismäkiho. Opravdu vynikající film. Ten mě hodně potěšil,“ uzavřel Kulhánek.