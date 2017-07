Červenec bude teplotně průměrný. Česko by neměla spalovat tropická vedra, nebude ale ani nepříjemné chladno. Denní teploty by se měly pohybovat nejčastěji od 23 do 27 stupňů Celsia. Pokud jde o srážky, očekávají meteorologové období průměrné... Celý článek Úmorná vedra v červenci nečekejme, ale na koupání to bude»