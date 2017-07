Nejdiváčtější



Video

Trailer k filmu Pěkně blbě

Americká komedie The Big Sick (Pěkně blbě) se dá těžko označit za typický festivalový film. Dobře natočená, inteligentní mainstreamová hitovka jde do normální distribuce. Není sice geniální, našlo by se i pár hluchých místeček, ale je v ní všechno, co divák potřebuje - dobré fóry, charizmatičtí herci i láska-páska.

Až vám budou festivaloví snobové tvrdit, že „ten albánsko-kambodžský dokument o slepých homosexuálech“ byl lepší, nevěřte. Příběh o pákistánském synkovi, kterému rodiče v Americe vnucují různé snědé Zubejdy, zatímco on je zamilován do americké blondýny v kómatu, bavil všechny. I holky z fildy.

Nejnapínavější



Video

Trailer k filmu Nile Hilton Incident

U filmu Tarika Saleha The Nile Hilton Incident (Případ Nile Hilton) diváci zadržovali dech. Právem vyhrál hlavní cenu mezinárodní soutěže hraných filmů v Sundance. Připomíná slavná americká dramata o neústupných poldech a někdo říká, že je „tak trochu noir“.

Odehrává se v Egyptě roku 2011. Země je katastrofálně prorostlá korupcí a v kavárnách se reptá o revoluci. Pětatřicátník Naredin je policejní důstojník, který by se mohl mít celkem dobře, protože jeho velitel je i jeho strýcem. Stačilo by dělat, že nevidí a neslyší, trochu se přetvařovat, a kariéra je v kapse. On však pomaličku začíná tušit, že takto žít nemůže.

Zasmušilý detektiv má vyšetřit podivnou smrt zpěvačky v hotelu Hilton, kde se měl nacházet i jistý bohatý poslanec. Ostatní kolegové nejeví žádný zájem. Jediný se snaží objasnit spojení s poslancem, ale strýc mu udělí absurdní rozkaz: Nic nevyšetřuj, byla to sebevražda.

Nejsrandovnější



Video

Trailer k filmu Jak balit holky na mejdanech

Britsko-americká komedie How to Talk to Girls at Parties (Jak balit holky na mejdanech) spojila nečekaná témata: britský punk, sci-fi a romantiku. Vtipný scénář boří žánrová klišé a neváhá znesvětit každou romantickou chvíli. Paradoxně se na filmu z londýnského předměstí podíleli skoro samí cizinci - režisér John Cameron Mitchell, herečka Elle Fanningová nebo Nicole Kidmanová, na vtipnosti mu to ale neubralo.

Hlavním hrdinou je vyjevený dospívající rebel, který sice ještě dostává kapesné od mámy, ale boj proti „fašistickému systému“ bere smrtelně vážně. Při náhodném vniknutí do cizího domu potká podezřelou partičku v gumových oblečcích a osudově se zamiluje do éterické Zan - bohužel je to mimozemšťanka!

Nejdojemnější



Video

Trailer k filmu WHITNEY- Can I Be Me

Jedno oko nezůstalo suché po projekci dokumentu Nicka Broomfielda a Rudiho Dolezala: Whitney: Can I Be Me (Whitney: Být sama sebou). Život špičkové popové zpěvačky vypadal zvenku jako pohádka, ale uvnitř prožívala peklo.

Malá Whitney Houstonová vyrůstala ve čtvrti, kde děti od deseti let znají heroin. Znali ho i bratři Whitney. Producenti ji vytrhli z domovské čtvrti a stvořili popovou ikonu pro bílé teenagery. Vydělali sice stovky miliónů, ale její písničky vlastně nebyly pravý soul – šokovanou Whitney pak kvůli tomu při udílení černošských cen vypískali. Zdrtilo ji to a ještě víc podkopalo její sebevědomí. Svou nejistotu, rozpad manželství a odchod nejlepší kamarádky řešila alkoholem a drogami.

Film o Whitney dokazuje, že věty „Sláva vám štěstí nepřinese, peníze vám štěstí nepřinesou,“ nejsou žádné trapné poučování, ale tvrdá realita.

Nejakčnější



Video

Trailer k filmu Wind River

Na filmových festivalech nebývá zvykem uvádět krimi akčního charakteru, ale u výborné americké „řežby“ Wind River se tak stalo. Wind River je režijním debutem scenáristy Taylora Sheridana, autora špičkového Sicaria.

Líbil se i karlovarskému publiku, které mu v hlasování udělilo Diváckou cenu Práva.

Moderní thriller s prvky westernu autor zasadil do extrémních podmínek hor ve Wyomingu, kde žije velmi málo lidí, převážně jde o demoralizované indiány, kteří hledají únik v rauši, nebo lovce a těžaře.

Lovec Cory (Jeremy Renner) najde ve sněhu mimo civilizaci mrtvou dívku. Protože jde evidentně o vraždu, přijede z L.A. i agentka FBI Jane, která je ale naprosto bezradná, nemá pořádné oblečení, nerozumí horám, neumí se tam pohybovat.

Lovec trochu neochotně svolí k tomu, že ji bude provázet, i když by chtěl trávit čas se synem. Stopy ve sněhu je dovedou k boudám místních opilých a zfetovaných pobudů, kteří na ně nečekaně zaútočí, ale nikdo z nich nemá důvod vraždit, takže mezi podezřelé spíše nazapdají. Nedaleko pak lovec a agentka narazí na těžaře, kteří bydlí v maringotkách. Ani oni nemají daleko k lahvi a každý z nich nosí zbraň. Atmosféra v horách pěkně houstne.

A co si vyberete vy? Milí čtenáři?