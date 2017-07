Jak Lowery, tak Affleck patřili k hvězdám 52. ročníku MFF KV, který v sobotu skončil ve Varech. Společně tady představili nový snímek Přízrak. (Celá zpráva)

U té příležitosti poskytl David Lowery Novinkám.cz rozhovor. A film měl navíc minulý pátek premiéru v amerických kinech. On už u ní samozřejmě nechyběl. Stejně jako jeho otec, profesor teologie.

David Lowery

Jak se chlapík - narozený v Texasu - stane slavným filmovým tvůrcem, který může zavolat Caseymu Affleckovi nebo Robertu Redfordovi a zeptat se jich: „Prosím, budete tak hodní a zahrajete si v mých filmech?

Já vážně nevím, jak se to stalo. Rád bych to také zjistil. Asi největší vliv na to má, že prostě dělám filmy, na nichž mi záleží. A když tohle děláte, dáváte do nich ze sebe to nejlepší, nějak se to v nich zobrazí, lidé na ně reagují. Oba jmenovaní herci, ale i další herci v minulosti viděli nějaké mé filmy. A zjistili, že se snažím, dávám do nich ze sebe to nejlepší, že se snažím dělat snímky, o něž se budou lidé zajímat.

David Lowery vypráví o tom, jaké je to být nejstarší z devíti sourozenců.

Velmi si vážím diváků, beru film jako umění. Proto (herci - pozn. red.) využívají tu šanci si u mě zahrát... Začal jsem dělat filmy, když mi bylo sedm na dvorku v Texasu a stále to dělám. Pořád samozřejmě nenatáčím v Texasu, ale snažím se o to. Pořád tam žiju. Je skvělé tam přivézt všechny ty herce. Víte, Robert Redford je legenda. Zkouším jim představovat svůj svět.

Vede z Texasu do Hollywoodu dlouhá cesta?

V jistém směru ano. Netrvalo to dlouho, nebylo to ani krušné, ale samozřejmě to chvíli trvalo. Když tedy vezmete mé začátky v sedmi, trvalo mi dvacet dalších let, než jsem se dostal do pozice - teď už můžeš vyrazit do Hollywoodu. Musel jsem si ovšem nejdřív vyjasnit, co chci jako filmový tvůrce dělat, jaký bude ten můj filmový přínos. A když jsem tohle zjistil, už vše bylo snazší. Začaly vznikat filmy, kterým lidé začali věnovat svou pozornost. Kdybych se do Hollywoodu dostal před tím, nefungovalo by to.

Trailer k filmu Přízrak



Vedle režie píšete také scénáře. Je pro vás pohodlnější žít ve světě slov, nebo obrázků?

Pro mě - jako autora - je obojí součástí stejného procesu. Když píšu, přemýšlím zároveň, jak to budu natáčet. Jak budou slova pak vypadat na velkém plátně. Platí to i naopak. Když režíruji, v hlavě mi běží slova, která scény vystihují. Já jsem jinak velmi klidný člověk. Psaní opravdu miluji. Asi proto také velmi, opravdu velmi oceňuji práci scenáristů. Miluji literaturu.

Mně - novinářce - se v noci zdává, jak píšu články. Navíc přitom opravdu vymyslím jejich pozdější základ. A co vy? Vidíte písmena, či obrázky?

Obrázky. Hodně mých snů je o tom, jak natáčím. Vkládám je pak do filmů. Jsou hodně barevné. Nikdy jsem asi neměl černobílý sen. Naštěstí. A mám to tedy asi podobně jako vy.

Narodil jste se jako nejstarší syn z devíti dětí.

To je pravda. (Smích)

Správně. Je to životní výhoda?

Jistě, moje mladší sestry si toho teď mohou dovolit více než kdysi já, moji rodiče jsou celkem přísní, ale já jsem zase byl na všechno „ten první“. Mívali jsme i spory. Ale měl jsem také například jako první svůj pokoj. A když jsem jako dítě začal natáčet filmy, měl jsem vždy po ruce dostatek herců, své sourozence. Fungovalo to.

Váš otec je profesor na teologické fakultě. Už viděl snímek Přízrak?

Zatím ho neviděl. Do amerických kin jde teď (premiéra 7. července – pozn. red.). Jsem zvědavý, co na něj řekne.

Přízrak aneb Casey Affleck pod prostěradlem.

Bude se mu líbit?

Podívejte se, on má rád všechno, co natočím. Takže v téhle rovině zní odpověď: ano. A v profesionální rovině, teologické, na to jsem sám zvědavý, co mi řekne. Ale myslím si, že také ano. Že se mu bude opravdu líbit. Ale jisté je i to, že budeme o Přízraku dlouho mluvit…

Video

David Lowery líčí, jaké filmy ho nejvíc ovlivnily.



Našla jsem o vás tuhle větu: „Lowery - okouzlený filmem, zhlédl vše, co mohl, ještě před tím než začal pracovat na své kariéře po maturitě na Irvingově střední škole.“ Můžete zmínit, které filmy vás nejvíc ovlivnily?

Nejdůležitější? Tak to by byly Star Wars, které filmy zařadily v mém případě na první místo. Pak Pulp Fiction. Ukázaly mi, co filmařina dokáže.

A povinná otázka. Jak se vám líbí Karlovy Vary?

Já Karlovy Vary miluji. Jsem tady podruhé (rok 2013 - pozn. red.). Víte, já jsem si potají myslel na to, že by tenhle film mohl být mým důvodem k návratu. To se stalo. Jsem rád, že jsem zpět.

O čem tedy snímek je, prozradíte pro neznalé?

Teď jste mě zaskočila. Myslel jsem si, že pokládáte otázku: O čem je svět filmu?… Teď vážně. Přízrak vypráví o duchovi, který v jednom domě žije již sedm set let. Hraje ho Casey Affleck.