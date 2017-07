Affleck pobývá ve Varech od čtvrtku. Odjet by měl během následujících hodin.

Svou roli staletého ducha v Přízraku pro festivalový deník shrnul slovy: „Nejsem to pořád já. Jsem to já jen občas – a nezlobte se pro tu hloupou odpověď. Byl to často někdo jiný, dokonce to byli dva lidé. Dva moji duchové-dubléři.”

Kdo se skrývá pod prostěradlem?

FOTO: Jan Handrejch, Právo

A jestli byla jeho role pod prostěradlem nebezpečná? „V tom domě to bylo nebezpečné dost, to je jasné. Ale vážně: částečně to bylo z časových důvodů, už jsem měl pak jinou práci,” dodal.