Oleg má tři body, kolem nichž se točí jeho soukromý vesmír: práci lékaře u záchranky, manželku Káťu, která dělá v nemocnici na příjmu, a alkohol. Na všem z toho mu záleží možná až nezdravě. A tak do jeho života musí zákonitě přijít nějaká arytmie, která ho vyhodí z konceptu.

„Olega si všímáme v době, kdy se s ním chce manželka rozvést a kdy zároveň k němu do práce nastupuje nový šéf, což s sebou okamžitě přináší potíže,“ říká Boris Chlebnikov.

„Doma i v zaměstnání se Olegovi najednou všechno hroutí. Sledujeme opravdovou krizi člověka. Je to strnulý, smutný stav, který ale obecně není pro film úplně dobrý. Proto jsme se rozhodli vyprávět o všem, co se kolem Olega děje. Ve filmu jsme tak svědky různých medicínských případů i manželských příhod. Obojí je pak místy smutné a místy veselé.“

V Arytmii pronikáme mimo jiné do reality lidí od záchranné služby, kteří se každodenně potkávají s neohleduplnými řidiči na silnicích a pacienty rozmazlenými i umírajícími. A pozorujeme také zavádění seshora nařízených, nesmyslných a zkušenostem z praxe odporujících nových směrnic. Olegovi se nelíbí, avšak není ten typ, který by se vrhal na barikády.

„Není žádný bojovník, je jen velmi ponořený do své profese. Bojovat se systémem nebo s autoritou, to není nic pro něj. Prostě se snaží dělat, o čem si myslí, že je správné.“

Jenže i to, co je správné, se často dostává s novými pořádky do konfliktu.

Měla to být romantická komedie

V centru vyprávění však přece jenom zůstává vztah ústřední dvojice: Olega a Káti. Je zde velmi pěkně napsaný a citlivě zachycený, v čemž výrazně pomáhají i sympatičtí představitelé hlavních rolí: Alexandr Jacenko a Irina Gorbačevová.

„Původně mělo vzniknout něco zcela jiného, romantická komedie,“ říká Chlebnikov. „Arytmie se vlastně narodila z anekdoty: mladý pár se má rozvádět, ale kvůli drahému bydlení se rozhodne nespěchat se stěhováním. Ale poté jsme se spoluscenáristkou přišli na to, že by hlavní postava mohla být lékař u záchranky, a scénář nám najednou pod rukama změnil žánr.“

A tak je z toho ve finále tragikomedie, u které se budete o vztah dvojice mladých lékařů i jejich pracovní osudy bát, ale taky se smát. Což je u karlovarského publika dlouhodobě oblíbená kombinace.