Americký herec, scenárista, režisér a producent Casey Affleck dorazil do Varů ve čtvrtek ve večerních hodinách. Nedávno posbíral spoustu ocenění za snímek Místo u moře. Patří k nim Oscar, Zlatý glóbus či cena BAFTA.

Casey Affleck se podepisuje fanouškům.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Se svým bratrem Benem Affleckem hrál Casey například ve snímcích Dobrý Will Hunting (1997), Hledám Amy (Chasing Amy, 1997) a 200 cigaret (200 Cigarettes, 1999).

Casey Affleck s prezidentem festivalu Jiřím Bartoškou

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Kromě toho si zahrál v mnoha dalších filmech jako Dannyho parťáci (2001), Poslední polibek (2006), Gone, Baby, Gone (2007), Mistrovský plán (2011) a Interstellar (2014).

Casey Affleck s Oscarem

FOTO: Profimedia.cz

S Joaquinem Phoenixem napsal komedii I´m Still Here (2010), v níž si i zahrál. V roce 2018 se má do kin dostat snímek Light of My Life, který si Casey Affleck sám napsal i režíroval a navíc v něm hraje.

Casey Affleck po příjezdu na festival

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Affleck přivezl do Karlových Varů především aktuální film Přízrak, který českým divákům představí se scenáristou a režisérem Davidem Lowerym a producenty Tobym Halbrooksem a Jamesem M. Johnstonem. Premiéru měl letos na americkém filmovém festivalu Sundance.

Právě tento snímek Affleck uvede v neděli ve 14. hodin ve Velkém sále hotelu Thermal.