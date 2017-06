Na festivalu se tak opět představí internetová televize Stream.cz, která předloni přijela se speciálem Kanceláře Blaník Selfíčko s Gerem.

„Pozitivní recenze vlastních seriálů, srovnání s nákladnými produkcemi nejznámější streamovací služby na světě nebo projekci na největším festivalu v České republice by před deseti lety tuzemskému zprostředkovateli uživatelských videí předpovídal málokdo. Dnes je pro Stream.cz coby internetovou televizi výčet kdysi zdánlivě nedosažitelných met realitou. Poslední z nich dokonce opakovanou,” uvedla za televizi Eva Albrechtová.

Dvě projekce



Devítidílná Pěstírna, jejíž závěrečnou epizodu uvidí festivalové publikum v premiéře, má v programu vyhrazeny dvě bezmála dvouhodinové projekce.

„Andy Fehu je výrazný tvůrce s nezaměnitelným rukopisem, který dokáže absolutně strhnout divákovu pozornost prostřednictvím kina i internetové televize. Takových u nás není mnoho a my jsme jeho zapálenými fanoušky už od dob debutu Nenasytná Tiffany,“ řekl Karel Och, umělecký ředitel MFF KV.

„Těší nás už samotný fakt, že jsme se s internetovým seriálem dostali mezi dvě stovky pečlivě vybraných filmů z celého světa, a jsme zvědaví, co na něj řeknou festivaloví diváci,“ dodal kreativní producent Milan Kuchynka z internetové televize Stream.cz.

Ta o zážitek nepřipraví ani stávající fanoušky klaustrofobního thrilleru, kteří ho sledují v pravidelných týdenních intervalech. Než odhalí, co se stane s uvězněnou čtveřicí česko-vietnamských pěstitelů, budou moci sledovat, jaké je to zažít Pěstírnu na vlastní kůži. Osm z nich si totiž před kamerami autentické podmínky velkoprodukce marihuany vyzkoušelo. A o tom, že zazděním to teprve začíná, podají v následujících týdnech své svědectví.