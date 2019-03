Démoni se vracejí. Václav Bělohradský o knize Jacquese Rupnika

Nad knihou Střední Evropa je jako pták s očima vzadu. O české minulosti a přítomnosti (Novela bohemica 2018; nominováno na Magnesii Literu za publicistku) se mi nejdříve vybavila vzpomínka na jednu pařížskou kavárnu, kde mi autor publikace Jacques Rupnik ukázal rukou psaný dopis, poměrně neformálního vzezření, v němž se „váženému profesorovi“ vyjadřoval vděčný obdiv za jeho The Other Europe – pořad BBC o zemích střední Evropy (a později vlivnou knihu). Překvapením byl skromný podpis Charles (a v závorce: Prince of Wales).